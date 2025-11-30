BABYMONSTER 翻唱《Kpop 猎魔女团》的神曲〈Golden〉！韩网友评价两极：起鸡皮疙瘩 VS 耳朵疼

《2025 MAMA AWARDS》第二天的典礼中，BABYMONSTER 的 Ahyeon（雅贤）、Rora、 Parita 变身爲《Kpop 猎魔女团》的「HUNTR/X」。

今年最受关注的是与 Netflix《Kpop 猎魔女团》的合作舞台，之前《MAMA AWARDS》表示将通过动画片和现实中的表演再现「HUNTR/X」和「Saja Boys」的对决。但由於「Saja Boys」的概念来自冥界，为了避免联想到香港的大火，最终决定取消舞台。

当天，振宇的配演员安孝燮以感性的旁白开门后，接著 BABYMONSTER 的 Ahyeon、Rora、 Parita 分别变身爲「HUNTR/X」的 Rumi、Zoey 和 Mira 登场，她们完美地展现角色的发型、服装。三人以〈What It Sounds Like〉展开舞台，接著演唱〈Golden〉，以爽快的高音、干练的和声获得观众们的掌声和呐喊。



舞台公开后在韩网评价两极化，有网友纷纷称赞：「三个人都唱得很好，那么难的歌」、「哇～大家都很会唱， Ahyeon 真的太厉害了」、「Rora 和 Parita 也很会唱歌啊！声音很好听」、「我觉得能在大舞台上唱这首歌本身就是很棒的」、「做得好！大家别老是挑音色毛病」、「《MAMA》从昨天开始麦克风就很奇怪，看直拍的话会会更好」、「能做到那样的现役女团有几个啊！很厉害了」、「疯了！起鸡皮疙瘩了」、「Ahyeon 的音量真的是另一个人，瑟瑟发抖」。

不过也有网友表示：「〈Golden〉应该有那种沉重和激动的心情，但是 Ahyeon 的声音太响亮了，有点可惜」、「没有一起跳舞吗？有点遗憾」、「耳朵疼」、「希望不要再给 Ahyeon 高音了...音色太尖了」、「感觉不是期待的画面」、「音色不太搭，虽然唱得很好」等等。

另外，BABYMONSTER 在10月发行迷你2辑《WE GO UP》，19日还公开收录曲〈PSYCHO〉的MV，不到两周的时间点击率已经8700万，真的非常厉害！她们也在本月开始举行《LOVE MONSTER》第二次粉丝见面会，陆续与日本、曼谷、台湾的粉丝见面。



