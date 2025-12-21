【MMA2025】可以说是G-Dragon称王的日子！横扫 3 大奖、勇夺「7 冠王」封号（完整得奖名单）

【2025 Melon Music Awards】（简称MMA2025） 於昨晚在首尔高尺天空巨蛋盛大举行，典礼的大赢家 G-Dragon 也小心许愿：「希望明年能拿到（BIGBANG）团体奖。」

当天，G-Dragon 从最佳作词作曲人、最佳男歌手、Millions TOP10、TOP10、年度最佳歌曲、年度艺人到年度专辑，一举夺下 7 项大奖。在拿下最佳男歌手后，他表示：「这是我第一次在『MMA』获得男歌手奖，再次感谢粉丝们。」并小心翼翼地说：「也希望明年能拿到团体奖。」引发全场欢呼。



此外，他更横扫 4 个大赏中的其中 3 项，包括：年度最佳歌曲、年度艺人、年度专辑。凭藉〈HOME SWEET HOME（feat. 太阳、大声）〉获得年度最佳歌曲的 G-Dragon 表示：「谢谢大家，真的心情很好。拿奖的路虽然又远又辛苦，但正因为意义非凡，一点也不觉得累，反而非常开心。」难掩感动。



另一项大赏 年度唱片 则由 BLACKPINK 成员 Jennie 夺下。她同时获得 TOP10、Millions TOP10，成为典礼的 3 冠王。



Jennie 在领奖时表示：「非常感谢给我这么大的奖项。今年对我来说是意义非常深的一年，也发生了很多事，能够开心地画下句点真的很幸福。特别感谢今天一起完成舞台的 50 位舞者。今后也会继续做出很棒音乐。还有，我很想我的成员们，一个人真的很孤单。粉丝们我永远爱你们，谢谢。」

▼《MMA 2025》完整得奖名单 ▼

年度专辑：G-Dragon《Übermensch》

年度艺人：G-Dragon

年度最佳歌曲：G-Dragon〈HOME SWEET HOME〉

年度唱片：Jennie

最受喜爱的艺人 TOP10：G-Dragon、IVE、aespa、PLAVE、BOYNEXTDOOR、RIIZE、NCT WISH、Jennie、林英雄、Rosé

Millions TOP10：（24 小时内突破 100 万串流、登上 Melon 殿堂的专辑）

Rosé《rosie》

SEVENTEEN《Happy Burstday》

IU《花书签3》

林英雄《I’m HERO 2》

Jennie《Ruby》

BOYNEXTDOOR《No Genre》

G-Dragon《Übermensch》

IVE《IVE EMPATHY》

PLAVE《Caligo Pt.1》

RIIZE《Odyssey》

年度新人：ALLDAY PROJECT、Hearts2Hearts



最佳女歌手：Rosé

最佳男歌手：G-Dragon

最佳男子团体：BOYNEXTDOOR



最佳女子团体：IVE

最佳流行歌手：Ed Sheeran

最佳 OST：《Kpop 猎魔女团》HUNTR/X〈Golden〉

年度最佳舞台：aespa

年度音乐录影带：KiiiKiii

全球艺人：aespa

全球新锐艺人：IDID

最佳音乐风格：10CM

最佳制作人：ZICO

最佳女团表演：ILLIT

最佳男团表演：RIIZE

最佳作词作曲人：G-Dragon

话题趋势奖：WOODZ

J-POP 最受欢迎艺人：米津玄师

1theK 全球 ICON：KiiiKiii

Track Zero Choice：HANRORO

Berriz 全球粉丝选择奖：Hearts2Hearts

日本最受欢迎艺人 by U-NEXT：BOYNEXTDOOR

KakaoBank 全民之星奖：NCT WISH

