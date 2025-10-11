两位女神因《许愿吧，精灵》结下的温暖友情！宋慧乔帮秀智庆生：「今天真漂亮♥」

两位女神私下真的很常见面呢！不知道以后有没有机会再一起合作！！

10日，宋慧乔在自己的 IG 限时动态上写道：「嘉盈你今天真漂亮♥」、「Habibti」并上传照片。照片中，秀智拿著蛋糕露出幸福的微笑。另一张照片中，宋慧乔和秀智亲密地肩并肩，吸引人们的视线。（＊「Habibti」在阿拉伯语中是「我亲爱的」、「我的爱人」的意思。这也是宋慧乔和秀智出演的 Netflix 系列《许愿吧，精灵》中的台词。）



据悉，两人是因为宋慧乔特别出演《许愿吧，精灵》而结缘，虽然在作品中只是短暂的相遇，但在现实中延续下来的两人的友情成爲话题，会来往於彼此家、给对方送应援咖啡车等，一直保持著友好的关系。



本月3日公开的列《许愿吧，精灵》讲述掌握对方生死权的感情过剩的「Genie」和感情缺陷「佳英」，因为不知道是幸运还是惩罚的三个愿望而展开的浪漫喜剧。目前全集数已经在

Netflix 公开。



另外，宋慧乔与孔刘、李荷妮、雪炫等人现在正在拍摄卢熙京编剧的新作 Netflix 《慢慢地，强烈地》，该剧以1960至1980年代，韩国演艺圈充斥著野蛮与暴力的时代为背景，讲述一群虽一无所有却怀抱耀眼梦想、奋不顾身追求成功的成长故事。



