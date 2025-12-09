韩国影史第一人！李炳宪入围金球奖影帝，正面对决李奥纳多、甜茶 《徵人启弑》横扫双奖三提名

演员 李炳宪 创下了韩国演员的历史纪录，首次获得美国金球奖音乐及喜剧类最佳男主角奖提名，正面迎战包括李奥纳多・狄卡皮欧、「甜茶」提摩西・夏勒梅在内的多位好莱坞顶级巨星。其主演电影《徵人启弑》（另译：选择有罪）也入围金球奖「最佳外语片」「音乐喜剧类最佳影片」两大提名，以及评论家选择奖两。

金球奖创纪录：作品、男主双提名

金球奖组委会於当地时间 8 日公布第 83 届提名名单，《徵人启弑》共获得三项重要提名：音乐喜剧类最佳影片、最佳外语片、音乐喜剧类最佳男主角奖。《徵人启弑》此番入围，令李炳宪成为韩国影史首位入围该奖项的演员，也是韩国电影首次获得金球奖作品类别提名、继 2022 年《分手的决心》之后时隔三年再次入围最佳外语片。



好莱坞顶级对决：影帝竞争激烈

李炳宪将与一众好莱坞巨星共同角逐影帝殊荣，对手包括《一战再战》李奥纳多・狄卡皮欧、《影星杰・凯利》乔治・克隆尼、《横冲直闯》提摩西・夏勒梅、《蓝月终曲》伊森霍克、《暴蜂尼亚》杰西普莱蒙等。虽然李炳宪先前在韩国本土的青龙电影节上错失影帝，但随后获得更具国际指标性的金球奖提名，这被视为他问鼎奥斯卡的重要跳板。

其中，李奥纳多主演的《一战再战》以高达 9 项提名成为本届金球奖的夺奖大热门，亦被美国主流媒体视为奥斯卡最佳影片的有力竞争者。《情感的价值》、《罪人》亦分别获得8项和7项提名，竞争相当激烈。



锁定奥斯卡风向：再战评论家选择奖

《徵人启弑》的冲奖势头不止於金球奖，还入围了第 31 届评论家选择奖的「最佳外语片」和「最佳改编剧本」奖。评论家选择奖由北美规模最大的专业影评人协会主办，被视为预测奥斯卡金像奖走向的重要指标之一，进一步推高了外界对《徵人启弑》后续冲击奥斯卡的期待。朴赞郁导演此前曾凭藉《原罪犯》、《下女的诱惑》、《分手的决心》多次入围该奖项的最佳外语片。

《徵人启弑》讲述公司职员柳万秀（李炳宪 饰）在人生达到尽善尽美之际突然被解雇，为了守护妻子、孩子和得来不易的房子，他展开了一场属於自己的再就业战争。



K-Pop 动画片跻身国际竞争

在动画片方面，以 K-Pop 世界观为背景的动画片 《K-Pop 猎魔女团》 也表现抢眼，获得金球奖三项提名：最佳动画长片、最佳原创歌曲奖、最佳电影及票房成就奖。该片将与《剧场版「鬼灭之刃」无限城篇 第一章 猗窝座再袭》及《动物方城市 2》等强劲对手展开竞争。



第 83 届金球奖颁奖典礼将於明年 1 月 11 日在美国举行。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻