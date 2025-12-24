BTS「忙内组」身价再创新高！V、Jimin、柾国跻身南韩「30岁以下百大股豪」，各持 214 亿股份惊艳市场

全球天团防弹少年团（BTS）不仅在文化影响力上称霸，在经济实力上也交出惊人成绩单。 根据韩国企业数据研究机构 CEO Score 於 24 日发布的最新报告，BTS 成员 V（金泰亨）、Jimin（朴智旻）与柾国（田柾国） 已正式跻身南韩「30 岁以下上市企业百大股票富豪」名单，每人持股价值高达 214 亿韩元。

在整体财经排名中，三星电子会长李在熔以 23 兆 3,590 亿韩元的资产稳坐全韩第一。 而在娱乐产业界，HYBE 议长房时爀则以 4 兆 1,230 亿韩元的股票市值占据总榜第 10 名。

这三位成员之所以能跻身百大股豪，源於 HYBE 议长房时爀在 2020 年 HYBE 挂牌上市前，将 47 万 8,695 股普通股平均赠与 7 位成员，每人获赠 6 万 8,385 股，而V、Jimin 与柾国至今仍「一股未卖」，完整持有这些股份。相较於一般的酬劳或一次性广告收益，这种「与企业成长挂钩」的持股模式，象徵著艺人已从单纯的高收入阶段，跨入透过持有股份累积资产的时期，深具指标意义。



除了惊人的财力，BTS 的音乐本业也传来捷报。 成员们近期频繁透过 Weverse 等平台分享全体练习的合照与影片，为「完全体回归」暖身。 官方已预告将於明年春季发行全新专辑，并同步展开大规模的世界巡回演唱会。 随著「军白期」进入倒数计时，BTS 未来的商业价值与股票后势预计将再攀高峰。



