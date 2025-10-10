池昌旭全国五城连动！《今天要做什么？》粉丝见面会确定11月开跑，下个月还有Disney+新剧上线

池昌旭确定将於11月举办粉丝见面会《今天要做什么？》，时隔三年与韩国粉丝再度近距离见面。另外，11月5日上线的Disney+原创剧《操控游戏》将与都敬秀（EXO D.O.）、李光洙合作出击！

今天（10日）所属公司Spring Company 宣布：「2025池昌旭粉丝见面会《今天要做什么？》确定於11月举行」，并透过官方SNS等平台惊喜公开了宣传海报。



这场见面会是继2022年粉丝见面会《Reach You》之后，睽违约三年再次与国内粉丝面对面相聚。期间，池昌旭活跃於各种作品与角色之间，从影视作品、海外巡演到综艺节目，展开了多元且忙碌的活动。本次活动是他为了回应一路以来持续给予热烈支持的韩国粉丝，而特别准备的一场意义非凡的聚会。

特别的是，本次粉丝见面会不仅在首尔举办，还将於釜山、大邱、光州、大田等全国五大城市的CGV戏院同步举行，为粉丝们提供更近距离互动的机会。

池昌旭将在这场久违的见面会中，不仅与粉丝进行真诚交流，也将透过各种特别活动，带来充满欢笑与感动的时光，以表达感谢之情。

《今天要做什么？》的门票将於10月15日透过官方售票网站NOL Ticket开卖，详细资讯可於Spring Company官方SNS及NOL Ticket上查询。

另外，池昌旭将透过预计在11月5日上线的Disney+原创剧《操控游戏》再次与观众见面，与都敬秀（EXO D.O.）、李光洙、赵允秀等实力派主演携手打造一场高智商、犯罪悬疑、硬碰硬的复仇大戏！



▼我一定会向你复仇！ |《操控游戏》前导预告 | Disney+ 11月5日 独家上线：模范公民一夕间沦为人人喊打的罪犯，是谁操控这场人生？



