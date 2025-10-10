《豆豆笑笑》李光洙、金宇彬、都敬秀墨西哥旅行遇到危机！罗PD也叹气：「该怎么办呢？」

三人到底遇到什么危机？连罗PD也叹气了！

tvN新综艺《豆豆笑笑》讲述在《豆豆饭饭》中成功完成任务的 KKPP 食品代表理事李光洙、监察金宇彬、本部长都敬秀（D.O.）以探索公司发展的洞察力爲目的，前往墨西哥海外探访的故事。



第一集预告中，一开始是李光洙先抱怨：「有点害羞所以没说，但真的超辛苦的。」通过《种豆得豆》和《豆豆饭饭》等节目，从农活到公司食堂努力工作的李光洙、金宇彬、都敬秀，终於苦尽甘来（？要去海外探访了。



遇到语言问题无法与当地人对话、无法通过出口、行李箱倒掉等突发状况下，三人会如何克服这些问题呢？在墨西哥三人也是吵吵闹闹，问起起司卷饼和炸要点哪个，李光洙选择了炸鸡，但都敬秀选择起司并点了起司，对此李光洙露出荒唐的表情，还表示：「我也是年纪最大的。」



连团结都不容易的三人的探访记也面临著巨大的危机，去搭车的金宇彬问：「那样的话我们该怎么办？」罗PD也深叹一口气说：「该怎么办呢？从这出去的话...啊...」究竟发生什么事情？令人好奇呢 XD 《豆豆笑笑》将在10月17日播出《豆豆笑笑》讲述在《豆豆饭饭》中成功完成任务的 KKPP 食品代表理事李光洙、监察金宇彬、本部长都敬秀（D.O.）以探索公司发展的洞察力爲目的，前往墨西哥海外探访的故事，！



