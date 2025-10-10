池昌旭全國五城連動！《今天要做什麼？》粉絲見面會確定11月開跑，下個月還有Disney+新劇上線

池昌旭確定將於11月舉辦粉絲見面會《今天要做什麼？》，時隔三年與韓國粉絲再度近距離見面。

今天（10日）所屬公司Spring Company 宣布：「2025池昌旭粉絲見面會《今天要做什麼？》確定於11月舉行」，並透過官方SNS等平台驚喜公開了宣傳海報。



這場見面會是繼2022年粉絲見面會《Reach You》之後，睽違約三年再次與國內粉絲面對面相聚。期間，池昌旭活躍於各種作品與角色之間，從影視作品、海外巡演到綜藝節目，展開了多元且忙碌的活動。本次活動是他為了回應一路以來持續給予熱烈支持的韓國粉絲，而特別準備的一場意義非凡的聚會。

特別的是，本次粉絲見面會不僅在首爾舉辦，還將於釜山、大邱、光州、大田等全國五大城市的CGV戲院同步舉行，為粉絲們提供更近距離互動的機會。

池昌旭將在這場久違的見面會中，不僅與粉絲進行真誠交流，也將透過各種特別活動，帶來充滿歡笑與感動的時光，以表達感謝之情。

《今天要做什麼？》的門票將於10月15日透過官方售票網站NOL Ticket開賣，詳細資訊可於Spring Company官方SNS及NOL Ticket上查詢。

另外，池昌旭將透過預計在11月5日上線的Disney+原創劇《操控遊戲》再次與觀眾見面，與都敬秀（EXO D.O.）、李光洙、趙允秀等實力派主演攜手打造一場高智商、犯罪懸疑、硬碰硬的復仇大戲！



▼我一定會向你復仇！ |《操控遊戲》前導預告 | Disney+ 11月5日 獨家上線：模範公民一夕間淪為人人喊打的罪犯，是誰操控這場人生？



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞