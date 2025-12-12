看到哥就烦！都敬秀《操控游戏》「亲手杀李光洙」坦言：超纾压！

Disney+热播韩剧《操控游戏》近日迎来大结局，主演EXO成员都敬秀（D.O.）在接受韩媒《OSEN》采访时时，大谈与「至亲兄弟」李光洙在剧中从好友变仇敌的合作感想，笑料百出的幕后故事全公开！

都敬秀在剧中饰演暗黑反派「安耀翰」，而李光洙则扮演令人火大的「白道更」。 两人自2014年《没关系，是爱情啊》后，时隔十年再度戏中交手。 都敬秀坦言：「在现场第一次看到光洙哥那样演戏，真的很惊讶！平时只看过他日常的样子，没想到一开拍就完全投入，瞬间集中力好到吓人，我反而学到很多。」



提到剧中李光洙的角色，都敬秀笑说：「真的看到他就烦！现场也觉得他超讨厌，这代表他把角色消化得超好。」被问到拍摄「杀死白道更」的戏份时，他更直率回应：「很愉快啊，压力都释放了！」不过他也透露，开拍前其实很担心：「怕会尴尬到起鸡皮疙瘩，毕竟太熟了会不会不敢对视？」结果恰恰相反，因为彼此演技专业，反而更容易投入。



对於网友猜测「是不是都敬秀推荐李光洙出演」，他急忙澄清：「绝对不是！我根本不知道哥会演，是编剧和导演给的角色。 听到消息时我还惊喜大喊：『哥要演？ 太棒了！』」



《操控游戏》播出时，李光洙、都敬秀参与的的tvN综艺《豆豆笑笑》也同时热播，让部份观众难以跳脱搞笑形象。 都敬秀解释：「拍摄时没想到会撞期，但觉得各有优缺点。 有人看了综艺想追剧，也有人看了剧去补综艺，反而产生『私下这么搞笑，戏里却完全不同』的对比效果，我觉得很好！」

从EXO主唱到演技备受肯定的演员，都敬秀这次与好友李光洙的黑暗对决，你看过了吗？

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻