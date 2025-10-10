【韩网热门】TXT休宁凯亲自回应「酒吧约会」传闻：只是熟人！诚恳发文获赞「真正的绅士」

男团TXT（TOMORROW X TOGETHER）成员休宁凯「酒吧约会」话题延烧多日，本尊亲自开口澄清对方并非女友而是熟人，坦诚态度获得网友一致好感。

本月7日有网友通过X（前Twitter）公开一段影片，称休宁凯於6日凌晨5点多、客人全部离开之后，与一名女子相伴走出酒吧，并叫车一同离开。 片中，女子站立不稳，休宁凯将她拉入怀中搀扶，将她送上车后自己从另一侧乘车。

影片在网上扩散，迅速引发休宁凯恋爱传闻，随即有粉丝解释称片中女子实际是休宁凯的姐姐、曾以女团VIVA成员身份活动的Lea。



今日凌晨，休宁凯在粉丝沟通平台提到这件事，亲自做出了澄清。 休宁凯表示对粉丝感到非常抱歉，认为没有回避不谈的理由：「当时和认识的熟人在一起，那种情况下没办法丢下对方不管，所以把她送回家，我也立即回了宿舍。 因为是连假期间，（其他店铺）都关门了，所以去了那里。」

休宁凯表示出道以来一直很怕给成员们添麻烦，自己也很宅、几乎不出门，那天是久违地见到认识的人，当下对於应该如何处理也思考了很久，结论是不能把对方丢下不管。

休宁凯再三对MOA（粉丝名）和成员、公司同僚表示抱歉，坦诚道：「我本来就是不喜欢说谎的性格，所以想诚实地说清楚。 虽然这件事引起了很多误会，但真的没有任何值得MOA担心的事。 我现在只想更专注於工作和MOA，今后会更努力，让MOA不必再担心... 我曾说过想成为一个值得信赖的人，但这次似乎没能做到，真的很对不起。」



休宁凯的澄清发言获得网友一致好感，认为他态度诚恳、及时、很有担当，避免了粉丝和熟人陷於更多猜测和伤害。



韩国网友评论：

1. 能感受到他的真心

2. 非常有manner

3. 看完只觉得休宁凯人很好，很善良

4. 完全是男子汉。 确实，假如把对方丢下单独离开，反而更加糟糕

5. 看起来他没有做错任何事，却亲自出面解释、为粉丝做出努力，能看得出真的是很好的人... 希望他不要太受伤，加油

6. 太夸张了... 偶像就连跟女生喝酒都不行吗？

7. 明明是被偷拍私生活的受害者，却因为和女生在一起就得这么低姿态道歉，真的好可怕

8. 把女生一个人丢在路上才奇怪吧... 他没有逃避、还主动说明，反而让人有好感

9. 就算是女朋友又怎样？ 他又没去什么奇怪的地方，明明是私生偷拍的错，却要他道歉，这到底是什么道理

10. 那根本不是什么需要那么抱歉的事啊，为什么要一直说对不起... 他说很久没出门、只是见了久违的熟人，听了都觉得心疼

11. 最有错的人是跟踪偷拍的人吧？ 现在反而是什么都没错的偶像，还有那些把女生误认成姐姐的粉丝被骂得最惨，真是疯了kkk

12. 难怪国外都觉得K-pop圈子诡异，拜托，真的该适可而止了

出处：https://theqoo.net/hot/3946568019，https://theqoo.net/hot/3946713774

