「脊椎断掉、肩膀打8个洞！」李俊昊自爆2PM时期伤势！粉丝全傻眼：还能跳那样？！

润娥、李彩玟主演的《暴君的厨师》再度打造tvN收视神话！这部戏才刚收尾，接档的就是李俊昊和金敏荷主演的全新剧《台风商社》。 为了宣传新戏，李俊昊最近也跑去上YouTube综艺《妖精在亨》，和大家分享旧事和趣事。

节目中李俊昊坦承了自己2PM团体活动时期曾遭遇的严重伤痛，让粉丝们听了都直呼震惊。 谈到2PM的舞台训练，他说：「我们是一个非常注重表演的团体，感觉像是带著特技的男团，舞蹈之外，还经常要叠人。」爆料团体表演不只是跳舞，很多时候还要做高难度的人体塔，过程中自己也吃了不少苦头。

谈到伤势时，李俊昊毫不避讳地透露：「肩膀都断了，肩旋完全撕裂，打了八个洞去缝合。 韧带撕裂也是家常便饭。」更令人震惊的是他的脊椎伤势：「第四节脊椎是真的断掉了。」他回忆当时的情况，「第三、第五节脊椎有椎间盘问题，但第四节是真的断了。 排练时头痛到直接倒下，根本起不来。 医院说我脊椎断了，必须戴护腰。」



即使受伤也阻挡不了李俊昊的舞台热情，为了粉丝页坚持上台表演，「舞台上音乐一响，我的身体就不由自主地动起来，肾上腺素上来后，痛感会减轻。 表演结束后，我是坐著轮椅下台的。」



因为这些伤势李俊昊在2019年选择以社会服务替代役完成兵役。 JYP娱乐也曾说明：「李俊昊在2PM活动期间进行特技舞蹈练习时，右肩受重伤并接受手术，脊椎也断裂。 虽然持续复健，但状况不理想，演出时也需服用止痛药。」因此，他在体检中获得4级判定，并完成社会服务替代役。

此外，《台风商社》剧情讲述1997年IMF时期，一个突然成为没有员工、没有资金、没有货品的贸易公司社长的菜鸟商人强太风，如何一步步成长的故事。





