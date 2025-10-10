眼耳同时享福！朴宝剑弹琴＋安兪真深情献唱，两人同框《音乐银行in里斯本》浪漫瞬间融化全场

人气演员朴宝剑与女团IVE成员安兪真将携手登上同一舞台，梦幻合体被网友封为「像电影一样的浪漫舞台」。

KBS2将於今天（10日）下午4点10分（韩国时间）播出《音乐银行in里斯本》（Music Bank in Lisbon）的现场实况，丰富多样的舞台令人相当期待。

自2011年起开启的「音乐银行世界巡演」是亲自前往世界各地与粉丝们见面的超大型K-POP音乐盛典。本次里斯本演出是继去年《音乐银行 in 马德里》之后的第20场公演。《音乐银行 in 里斯本》於当地时间9月27日在葡萄牙里斯本的「MEO Arena」体育馆举行，吸引了来自世界各地的2万多名全球粉丝热情参与。



从2017年的《音乐银行 in 新加坡》开始，朴宝剑便在雅加达、智利、柏林、香港、巴黎、墨西哥、比利时、马德里等多地的世界巡演中担任主持人并大放异彩。这次他再次担任主持，与泰民、ATEEZ、IVE、RIIZE、ZEROBASEONE、izna等K-POP代表性顶级艺人们同台，带来压倒2万名观众的华丽演出。

本次演出以「K-POP大航海时代」为主题，象徵K-POP连结全世界的旅程。以里斯本的浪漫与热情为背景，六组艺人呈现出多元精彩的舞台。

其中，主持人朴宝剑与IVE的安兪真共同打造了令全球粉丝陶醉的特别舞台。他们选唱了电影《一个巨星的诞生》的OST〈I’ll Never Love Again〉，完成了一场令人难忘的表演。



特别的是，朴宝剑亲自弹奏钢琴伴奏，安兪真则以深切的情感投入演唱，撼动了全场观众的心弦。随著朴宝剑温柔嗓音的加入，安兪真动人的情感爆发，为舞台留下余韵悠长的感动。

演出结束后，安兪真表示：「我想著如果能与宝剑前辈的钢琴演奏一起合作应该会很棒，所以选了这首歌。」而朴宝剑也感性地说：「能够在充满浪漫的里斯本舞台上共同演出，是段令人感谢的时光。」

▼此为网友的现场拍摄：



MC朴宝剑与IVE安兪真所带来、充满浪漫与感性的特别舞台，将可在今天播出的《音乐银行 in 里斯本》中欣赏！（官方若出影片的话，我们韩星网会为大家即时更新的！）

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻