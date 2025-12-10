李俊昊不仅作品连发 就连见面会也连续举办：12月底台北场次＋1月首尔生日场

歌手兼演员的李俊昊，最近不管在萤幕上连续推出多部作品与大家见面，也努力与粉丝们互动，除了上周刚来台露脸主持AAA典礼之外，12月底更即将再度来台与大家见面，而在新的一年，1月24日及25日他也即将在首尔举办生日纪念粉丝见面会。

本次2026见面会《STUNNING US》是以生日纪念为主轴，并且将以多种元素构制而成，想要呈现给粉丝们更多更特别的李俊昊。他也期许在新的一年刚开始，就能与粉丝们共同迎接全新开端，非常有意义，当然也希望藉此给粉丝们带来难忘的回忆。并且这一次的见面会更将透过Weverse串流平台同步播出，让全球的粉丝们无论在线上或线下都能够一起共享精彩舞台演出。



本次见面会的主视觉海报也透过官方SNS帐号公开，海报中的李俊昊手指沾了蛋糕上的奶油，后方还有气球等布置，不难让人看出整体生日派对的概念，而举办日期也在他的生日1月25日，选择与粉丝们共度难忘的时光。李俊昊近日透过tvN作品《台风商社》展现二代接班小老板的冲劲与细腻演技，再度缔造话题讨论。日前他也在AAA颁奖典礼上作为主持人登场，并囊括多个重要奖项。



不仅如此，李俊昊即将於12月26日推出的新作品《现金英雄》也备受期待。除了好作品陆续与观众们见面以外，李俊昊也把握时间与粉丝们相见，在亚洲巡回多场次举办见面会，而在2026年也在自己的生日规划了首尔特别场次，邀请线上线下全球粉丝共同参与。



