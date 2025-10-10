「脊椎斷掉、肩膀打8個洞！」李俊昊自爆2PM時期傷勢！粉絲全傻眼：還能跳那樣？！

潤娥、李彩玟主演的《暴君的廚師》再度打造tvN收視神話！這部戲才剛收尾，接檔的就是李俊昊和金敏荷主演的全新劇《颱風商社》。 為了宣傳新戲，李俊昊最近也跑去上YouTube綜藝《妖精在亨》，和大家分享舊事和趣事。

節目中李俊昊坦承了自己2PM團體活動時期曾遭遇的嚴重傷痛，讓粉絲們聽了都直呼震驚。 談到2PM的舞台訓練，他說：「我們是一個非常注重表演的團體，感覺像是帶著特技的男團，舞蹈之外，還經常要疊人。」爆料團體表演不只是跳舞，很多時候還要做高難度的人體塔，過程中自己也吃了不少苦頭。

談到傷勢時，李俊昊毫不避諱地透露：「肩膀都斷了，肩旋完全撕裂，打了八個洞去縫合。 韌帶撕裂也是家常便飯。」更令人震驚的是他的脊椎傷勢：「第四節脊椎是真的斷掉了。」他回憶當時的情況，「第三、第五節脊椎有椎間盤問題，但第四節是真的斷了。 排練時頭痛到直接倒下，根本起不來。 醫院說我脊椎斷了，必須戴護腰。」



即使受傷也阻擋不了李俊昊的舞台熱情，為了粉絲頁堅持上台表演，「舞台上音樂一響，我的身體就不由自主地動起來，腎上腺素上來後，痛感會減輕。 表演結束後，我是坐著輪椅下臺的。」



因為這些傷勢李俊昊在2019年選擇以社會服務替代役完成兵役。 JYP娛樂也曾說明：「李俊昊在2PM活動期間進行特技舞蹈練習時，右肩受重傷並接受手術，脊椎也斷裂。 雖然持續復健，但狀況不理想，演出時也需服用止痛藥。」因此，他在體檢中獲得4級判定，並完成社會服務替代役。

此外，《颱風商社》劇情講述1997年IMF時期，一個突然成為沒有員工、沒有資金、沒有貨品的貿易公司社長的菜鳥商人強太風，如何一步步成長的故事。





Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞