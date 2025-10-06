《暴君的厨师：特辑》姜汉娜自曝对王有动心？润娥＆李彩玟一起看王暴走戏份喊：那天太热了～

在最新公开的 tvN 周末剧《暴君的厨师：特辑》里，围绕著延志永（润娥 饰）、李献（李彩玟 饰）、姜漠珠（姜汉娜 饰）、孔吉（李周安 饰）、任颂载（吴义植 饰）的主演幕后花絮被一一公开。

当天，姜汉娜透露：「发饰几乎就像木板一样，所以脖子一直很痛。」她还谈到守护自己的心腹尚宫－秋月（金彩玹 饰），表示：「我是秋月迷！只要金彩玹前辈一出场，现场氛围就会改变，她就是魅力的化身。由於姜漠珠这个角色是一个过得很粗糙的人，所以我把秋月当成分身般的存在来演绎。」



而女主角润娥所饰演的法式主厨＆待令熟手－延志永，情感方面也是相当充沛，分享了许多幕后故事。



特别是在大结局前夕引起热议的李献宫廷暴走场景中，延志永说出「因为我心悦於殿下啊」的爱慕告白台词，让所有人落泪。对此，润娥回忆：「那是一个很重要的场面，但拍摄当天真的太热了。」表达出了在酷暑下的拍摄相当辛苦。





另外，对於「姜漠珠是否真的对李献没有心意」的提问，姜汉娜回答：「如果只是把李献看作成就的对象，还是心里真的有感情？我觉得说『没有』才能让剧情成立，所以是这样设定并去演的。我把她理解成自恋型人格。不过从个人的角度来看，在最后看到李献离去时，我认为漠珠还是产生了一瞬间的情感波动。」



饰演李献的李彩玟则解释：「其实这个人本身并不是暴君，只是外部势力造成了那样的局面。」毫不吝啬地补充了自己对於角色的诠释。

润娥也提到李献被流放的场景：「我努力装作不想悲伤的表情。因为如果我哭了，大家都会更难过的。」王被流放的悲凄场面，让主演们都相当动容。



＊延伸阅读：《暴君的厨师》李彩玟哭戏获得网友称赞！燕熙君揭生母被害真相崩溃落泪超虐心



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻