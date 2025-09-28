《暴君的廚師》李彩玟哭戲獲讚！燕熙君揭生母被害真相崩潰落淚，今晚大結局預告超虐心
韓劇   2025年9月28日   星期日15:52   Sani  

（封面圖源：《暴君的廚師》截圖）

《暴君的廚師》昨晚播出第11集，燕熙君得知生母被害真相，震驚悲憤的複雜情緒逐層爆發，令人心痛又無奈！演員李彩玟成功詮釋了這一高難度戲份，獲得觀眾一致讚許。

第11集裡，際閂大君故意在仁柱大王大妃壽宴上公開史草，告知燕熙君賜死生母的人正是祖母，還帶來精神失常的外祖母與母親的血衣，不斷刺激燕熙君的精神。 燕熙君果然暴怒失控，欲手刃祖母為母親報仇，即便延志永（潤娥 飾）三番五次攔阻也無用，眼看就要踏入際閂大君和姜漠珠的陷阱。 千鈞一髮之際，燕熙君聽聞母親的遺言是希望自己成為聖君，終於放下刀劍，痛哭流涕地質問亡父：「為何給我這般苦痛？ 為何讓我登上王位？」
（圖源：《暴君的廚師》截圖）

這段戲中，燕熙君從質疑、震驚、憤怒到悲痛，經歷了複雜起伏的心境變化，情緒爆發的演技獲得網友一致好評：「雖然是蠻長一段戲，但因為演得很好，非常融入劇情」、「被潤娥攔住時，眼中的殺氣逐漸消失，也令人印象深刻」、「新人能演好史劇真的不容易」、「 比起天賦更像是用心努力的結果，潛力十足」。

受到首爾世界煙火節影響，第11集全國平均收视率為12.4%，比前一集15.8%略有下降。 上集結尾，計劃落空的際閂大君假扮燕熙君親自殺死大王大妃，燕熙君則落入刺客陷阱，延志永也遭到叛軍的追捕，終究沒能阻止叛亂。
（圖源：《暴君的廚師》預告截圖）

tvN《暴君的廚師》最終回將於今晚播出，燕熙君被囚，延志永帶領水剌間眾人將其救出，自己卻成為際閂大君的人質。 兩人能否堅持到最後再次相遇、扭轉悲劇結局，成為最後一集大家關注的焦點。（Netflix同日上線播出）

