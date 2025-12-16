连环取消引关注！李彩玟香港场喊卡后，台湾场确定跟进叫停：粉丝心碎！

凭藉韩剧《暴君的厨师》一举跃升为新生代人气男星的李彩玟，原本展开个人首度亚洲粉丝见面会巡回，却接连传出取消消息。 继香港场叫停后，原定在台北举行的粉丝见面会也正式宣布取消，让不少粉丝感到相当遗憾。

近日，台湾场主办单位透过官方渠道公告，表示活动因「不可预期的因素/不可抗力」而取消，但并未进一步说明具体原因。 巧合的是，先前香港场见面会也是以相同理由取消，导致李彩玟这次亚洲巡回后半段行程全面停摆。



李彩玟此次以「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR - Chaem-into you」为主题，原计划前往多个亚洲城市，与海外粉丝近距离互动。 巡回已顺利完成10月24、25日於首尔世宗大学的演出，以及11月15日雅加达、11月23日马尼拉、12月6日曼谷等场次。



不过，原定於12月14日在香港麦花臣体育馆、以及2026年1月4日於台北台大综合体育馆登场的粉丝见面会，却接连宣布取消，让不少港、台粉丝直呼可惜。

李彩玟在《暴君的厨师》中展现强烈存在感，人气迅速扩散至海外，这次粉丝见面会巡回也被视为他正式进军亚洲市场的重要一步。 如今却因连续取消引发各界关注，外界也相当好奇是否会补办场次，或重新安排后续行程，经纪公司动向备受关注。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻