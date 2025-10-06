金钟国婚讯太震撼？崔振赫妈妈怀疑儿子非单身，急催婚：「你也该快点去结啊！」

《我家的熊孩子》中，演员崔振赫和母亲聊起了关於结婚的话题，特别提到了已婚的金钟国＆未婚的Super Junior希澈。

崔振赫正与母亲一同准备过中秋节。当天，崔振赫问母亲，在《熊孩子》儿子们之中，谁的结婚最令她震惊？母亲表示：「今年《熊孩子》儿子们的结婚消息特别多，尤其是金钟国的结婚最让我震惊。」





崔振赫也附和说：「我也觉得很震惊。」崔母还羡慕地说：「大家都娶得很好。」

随后，崔母又说：「可是听到钟国先生宣布结婚后，我反而觉得焦急又不安。真希望振赫你也能快点结婚。」听到这话，崔振赫笑著回应：「这还是我第一次听到你说自己焦急呢。」



崔振赫接著说：「因为我的心智年龄跟希澈哥差不多，如果他结婚了，我可能真的会开始著急。不过，我会比希澈哥先结婚的。」

听到儿子这么说，崔母马上追问：「那你是不是有女朋友？为什么说会快点？」崔振赫则解释：「这只是我的愿望而已。人生的事谁也说不准。」母亲也鼓励道：「总会有个好的人出现的。」



此时金希澈的母亲在摄影棚里插话道：「不过顺序还是要守住啊。」引起一阵笑声。而主持人申东烨也补刀说：「振赫啊，你一次都还没结过，可俊昊已经结过两次了。」令全场大爆笑。

