2026开年最火热的粉红罗曼史！安普贤＋李主傧《Spring Fever春日狂热》1月5日公开！

由《财阀･刑警》安普贤与《泪之女王》李主傧合作演出的《Spring Fever春日狂热》即将在2026年1月5日正式公开与观众们见面。

tvN新月火电视剧《Spring Fever春日狂热》剧情描述一位原本外向却刻意压抑自己性格的高中老师尹春（李主傧饰）以及热情如火全身充满结实肌肉的男子宣在奎（安普贤饰）之间所展开，连冰冻的内心都被融化的春天狂热粉红恋爱故事。两位演员从海报拍摄的现场就开始散发粉红泡泡，笑声不断，而俊男美女的组合也让观众们相当期待。



在日前公开的海报拍摄现场花絮影片中，安普贤与李主傧展现了完美的合作默契，两人的投入程度之高，连眼神都蹦出粉红泡泡，令在场的工作人员越看越心动。只要拍摄一喊停的空档，两人也会互相对望而充满了笑声，现场气氛相当融洽愉快，令人期待剧情的发展。



安普贤本次在剧中所饰演的角色，具有热情并且像推土机一般直进的积极性格，在拍摄时对於眼神视线都一一仔细地确认，李主傧所饰演的角色，则是因为内心怀抱著伤痛而情感面的细腻表现，受到观众们的瞩目。而安普贤与李主编的漫撕型外貌，让观众们赏心悦目，期待两人令大家心动的喜剧爱情火花。



两位演员也在完成海报拍摄之后，期待观众们能够多多关注这部作品《Spring Fever春日狂热》，制作组也表示，演员安普贤与李主傧对於角色的理解度相当高，在拍摄的过程中始终展现出完美的合作默契，透过海报也令人相当期待两人创造的热切罗曼史。2026年tvN第一档浪漫爱情喜剧《Spring Fever春日狂热》将於1月5日晚间首播。



