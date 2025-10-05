【K社韩国小百科】2025中秋假期新趋势：过半数宅家，超六成不再祭祖！热门海外旅游地公开

中秋是韩国最重要的节日之一，今年适逢7天连假，只要请假1天就能连休10天，因此很多人提前半年就开始规划旅游行程，机票预订量大幅上升。 同时也有很多人选择宅家充电，呈现多样化趋势。

中秋出国旅游：日本越南人气不衰，东欧美国激增

据韩国旅游公司Nol Universe统计，今年海外机票预订量较去年同期增加了37%。旅客首选的海外目的地为日本大阪，其次是福冈与东京，前三名全由日本城市包揽，距离近和日元汇率偏低起到重要影响。

第二大热门地为越南，尤其跟团行程，此次连假最受欢迎的产品就是「岘港+会安5日游」与「富国岛5日游」，兼顾度假村休闲与自然风光。 台湾也正式跃升为受欢迎的近距离旅游目的地，在海外住宿预订中名列第3名，飞往台北的机票订购量比去年增加了78%。



Photo by Andreea Popa on Unsplash



由於假期最长可达10天，美国与欧洲等长途旅行地的预订量也明显上升。美国住宿预订量比去年增加约2.3倍，地中海与东欧的跟团行程预订人数则分别激增105%与809%。

与此同时，乐天会员的调研平台「LIME」也给出相似结果：海外热门旅游地依次为日本（39.6%）、东南亚（20.7%）、美洲地区（11.2%）。在出国还是国内旅游的问题上，30.5%受访者选择国内，比去年增加20.6%; 16.9%选择出国，比去年增加10.5%。

国内旅游方面，根据Naver地图去年中秋的导航与搜寻数据，海边旅游地最受欢迎，例如乙旺里海水浴场、大川海水浴场等。 此外，京畿道的爱宝乐园、庆州的皇理团路、全州韩屋村等也名列前茅。



Photo by rawkkim on Unsplash



连假新趋势：居家休息，简化祭祖

根据数据谘询公司PMI针对全国1000名成年人的调查，今年最普遍的中秋计划是「在家休息」，占56%，其次依序为返乡探亲（35.7%）、国内旅行（24.2%）、朋友聚会（12.9%）、发展兴趣爱好（12.3%）等。



从年龄族群来看，20代最多选择旅行（41.5%），30代最多选择返乡（43.5%），50、60代则最多选择休息（58.0%、52.0%）。 不同年龄族群之间也存在休假时间差异：35.3%的人打算休息7日以上，特别以40、50代最为突出; 而20、30代则有约三成仅休3~4日。

同时，节日期间祭祖的传统也逐渐消退。 本次LIME调查中，回答「不举行祭祀」的受访者比例达到 64.8%，比去年上升了16.4个百分点;表示「会去扫墓」的受访者也仅有 59.3%。



最想要的礼物、最讨厌的问候

送礼文化逐步走向实用化。 据LIME调查，最多人准备的礼物是「红包」（41.6%），而最想收到的礼物是「礼券」（51%）。 至於红包金额，多数落在10万~20万韩元（40.4%），其次是20万~30万韩元（27.9%），以及5万~10万韩元（13.9%）。

根据招聘平台Catch针对近两千名Z世代（出生於1990年代中后期至2010年代初期）求职者的调查，过半数人的中秋计划是「与家人、亲戚聚会」（55%），其次是准备就业（30%）、在家休息（20%）、兼职或实习（10%）等。

在「中秋最不想听到的话」中，第1名是「什么时候才要就业啊？」（38%），其次为「好像胖了吧」（16%）、「某某人已经找到工作了」（14%）、「什么时候毕业？」（9%）、「那个科系就业率怎么样？」（8%）、「要不要降低一点眼光？」（8%）、「不如准备考公务员吧」（5%）等。

相反地，在「最想在节日听到的话」中，「准备就业辛苦了」（22%）排名第一，接著是「尊重你的选择」（16%）、「连假好好 休息」（15%）、「慢慢准备不用急」（12%）、「一切都会好的」（11%）、「现在也做得很好」（10%- 135-、「要注意身体健康」（6%）、「有困难随时说出来」（5%）等。



