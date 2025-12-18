罗PD新综艺要让成员「吃苦」！《暴君的厨师》李彩玟、ADP Tarzzan、DAY6度云和Car, the garden有望出演！

这个组合好新鲜！大家期待吗？

今日（18）据韩媒 My Daily 报导，演员李彩玟、ALLDAY PROJECT Tarzzan、DAY6度云、歌手 Car, the garden 将出演罗暎锡PD的 Netflix 新综艺。

据报导，节目名称目前还没有确定。虽然从出演组合与制作团队，容易让人联想到男子版《Biong Biong地球娱乐室》，但是不同的概念，并非以旅行或游戏为主，而是一档让成员们「吃苦」的综艺节目。

李彩玟除了担任《音乐银行》主持人，以及去年出演《认识的哥哥》外，几乎没有其他综艺经验。出演《暴君的厨师》后人气飙升的他，如今有望正式涉足综艺领域！而 Tarzzan 也将在《Radio Star》之后，首次单独挑战综艺。最近通过《我独自生活》开始综艺活动的度云，以及在《上班族们》中意外带来欢笑的 Car, the garden，这四人将与罗 PD 擦出怎样的火花，也成为众人期待的焦点。



这组阵容公开后，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「组合好神奇」、「李彩玟！！！终於可以在综艺里看到了」、「吃苦的综艺，肯定很有趣」、「真是新鲜的组合」、「Tarzzan 是最神奇的」、「很好奇李彩玟模特身材辛苦的样子」、「晕 有度云」、「我喜欢在综艺中看到新面孔」、「组合好特别啊！四个人感觉都不一样」、「好像不怎么吸引人」、「 Car, the garden ...？」、「感觉会很有趣呀！爲什么这么泼冷水」等等。

