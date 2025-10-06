《暴君的廚師：特輯》姜漢娜自曝對王有動心？潤娥＆李彩玟一起看王暴走戲份喊：那天太熱了～

在最新公開的 tvN 週末劇《暴君的廚師：特輯》裡，圍繞著延志永（潤娥 飾）、李獻（李彩玟 飾）、姜漠珠（姜漢娜 飾）、孔吉（李周安 飾）、任頌載（吳義植 飾）的主演幕後花絮被一一公開。

當天，姜漢娜透露：「髮飾幾乎就像木板一樣，所以脖子一直很痛。」她還談到守護自己的心腹尚宮－秋月（金彩玹 飾），表示：「我是秋月迷！只要金彩玹前輩一出場，現場氛圍就會改變，她就是魅力的化身。由於姜漠珠這個角色是一個過得很粗糙的人，所以我把秋月當成分身般的存在來演繹。」



而女主角潤娥所飾演的法式主廚＆待令熟手－延志永，情感方面也是相當充沛，分享了許多幕後故事。



特別是在大結局前夕引起熱議的李獻宮廷暴走場景中，延志永說出「因為我心悅於殿下啊」的愛慕告白台詞，讓所有人落淚。對此，潤娥回憶：「那是一個很重要的場面，但拍攝當天真的太熱了。」表達出了在酷暑下的拍攝相當辛苦。





另外，對於「姜漠珠是否真的對李獻沒有心意」的提問，姜漢娜回答：「如果只是把李獻看作成就的對象，還是心裡真的有感情？我覺得說『沒有』才能讓劇情成立，所以是這樣設定並去演的。我把她理解成自戀型人格。不過從個人的角度來看，在最後看到李獻離去時，我認為漠珠還是產生了一瞬間的情感波動。」



飾演李獻的李彩玟則解釋：「其實這個人本身並不是暴君，只是外部勢力造成了那樣的局面。」毫不吝嗇地補充了自己對於角色的詮釋。

潤娥也提到李獻被流放的場景：「我努力裝作不想悲傷的表情。因為如果我哭了，大家都會更難過的。」王被流放的悲淒場面，讓主演們都相當動容。



