【K社韩国小百科】为什么明星都偷偷来韩国？ 从Charlize Theron到Anya Taylor-Joy ：他们在玩什么你想不到！

最近韩国街头不时出现「世界级大明星」的身影，而且不是为了宣传、不是演唱会、不是红毯——而是单纯来「度假」！让不少路人惊呼「我刚刚是不是看到查Charlize Theron？」

23 日，各大社群疯传好莱坞女星Charlize Theron现身首尔弘大的路拍影片。 虽然她完全没有公布任何访韩行程，连IG都没发一张，但同行女子疑似是她的养女，大家推测她应是「带女儿悄悄来家庭旅游」。



샤를리즈 테론 (Charlize Theron)

샤를리즈 테론이 우리나라에 왔나보다.

홍대에서 우연히 만나신 분이 영상을 인스타에 올려주셨네.

홍대 돌아다니는 샤를리즈 테론이라..신기하다.

[출처 IG mujeok_e] pic.twitter.com/pZvyth9iQd — dochilove (@dochilove2) November 23, 2025

其实最近「悄悄跑来韩国玩」的明星越来越多。 像是同样备受期待的好莱坞新星Chase Infiniti Payne，21日就在SNS分享她的首尔行照片」。 这位新生代演员因AppleTV+《无罪推定》出道就爆红，9 月还会主演《使女的故事》的续篇《证言》，被视为接棒好莱坞的潜力股。



아 체이스 인피니티 한국와서 이틀연속으로 자연도소금빵 사먹은거 뭐지ㅋㅋ 위화감없이 고능한 MZ케이팝팬걸 귀엽다 pic.twitter.com/Cv2JmMBZPe — 앤아 (@plzspellgabbana) November 21, 2025

《后翼弃兵》女神Anya Taylor-Joy 上月也被多次目击在韩国游玩。 她本来就迷K-Beauty，此行被粉丝拍到去高端Spa、走南山步道、在圣水闲逛，被形容超级接地气。中华圈青春系男神林一也悄悄来韩国。 他在SNSpo出在江南吃超人气辣炒鸡排的照片。 林一2023 年为宣传电影《一周的朋友》曾来过韩国，这次则是完全私下旅行。



其实在这些「近期到访」明星之前，英国演员 Simon Pegg 就曾在去年夏天以私人旅行身份来韩国。 他搭 KTX 南北走透透、吃汤饭、拍吃播，甚至把自己搭 KTX 的画面与电影《尸速列车》剪在一起，还大赞韩国治安好、交通便利、文化有趣，萌到不少韩国粉丝。官方行程来的明星也会偷跑出去体验韩国一般人生活：Robert Pattinson来宣传《米奇17号》时，跑去吃辣炒年糕、做「个人色彩诊断」



韩国旅游已经从以往的「景点行程」全面升级为「体验型旅游」。 明星们的行程完全不像传统观光，而是非常「韩国 MZ 世代」风格：圣水洞、延南洞、汉南洞... 都是新兴潮地。 明洞、传统市场的 辣炒年糕+血肠小吃路线 也成了国际旅客必体验，而汉江泡面更是外国人心中的传说级行程。 加上 KPOP、Netflix《鱿鱼游戏》、《Kpop 猎魔女团》等韩国背景作品爆红，全球粉丝对「韩国日常」更好奇了。

据官方统计，光2024年3 月，就有149万外国人入境，回到2019 年COVID-19疫情前的水准。 旅游调查公司 Lemon Lab 预估，2025年访韩旅客会比2024年更高。 外国人狂爱韩国的理由也很直接：治安好、交通超方便（地铁、KTX 一看就会）; 手机就能支付所有东西; 从路边摊、韩式家常到高级餐厅，美食选择超多; 商铺营业到半夜，永远有人在吃东西......

甚至根据 KOTRA 2022 年数据，外国旅客来韩国平均一人就花3684美元，是全球平均三倍以上，可见韩国旅游魅力真的很惊人。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻