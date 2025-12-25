Disney+《韩国制造》玄彬帅气回归！再赴北韩出任务　对决郑雨盛首播就下猛料

年底就等这一部！最强男神玄彬没有让粉丝等太久，携手Disney+推出最新力作《韩国制造》，他透露为了该剧增重14公斤，果然首集一出场超厚实的身材立刻让人目瞪口呆！而这次更是强强联手，找来郑雨盛展开一场巅峰对决，这场赢不厌诈的年度最强对手戏，绝对是2025年底最大的惊喜作品。

玄彬去北韩＝票房保证！

过去就有一项都市传说，称只要玄彬饰演北韩人或是剧中去过北韩，该作品就会大卖！果然像《机密同盟》系列与《爱的迫降》都是最佳证明，如今他在新剧《韩国制造》中，饰演一名釜山中央情报科科长，但也是一名危险生意人白冀兑。在黑与白的角色切换中，总是露出深藏莫测的表情，让人不知不觉被他玩弄於股掌间。

在首集中，玄彬更是以日文出演，还有相当精彩又帅度破表的打戏！他提出反劫机想法，成功化解一场革军派挟持人质到北韩的惊悚危机。白冀兑在机上与革军派主脑谈条件，翻转主导权，让革军派对他言听计从，也让剧迷从首集中就可以了解，白冀兑是一位面对变局时，依旧从容不迫的猎食者。



玄彬「最恶反派」之作

在先前的作品中，玄彬总是给人相当温暖、沈稳的形象。因此在人物设定上大多都是正派角色。不过随著戏路发展，他也开始展现灰暗的一面！堪称是他从影以来「最恶反派」之作的《韩国制造》，他成为一名被利欲薰心的情报科科长，表面上是一名专业情报员，但私底下却对毒品生意虎视眈眈。

光是他在第二集中，看见冰毒下铺著满满的美金，以及直接对黑道说「我对冰毒生意很有兴趣！」甚至被反问「体面的公务员贩毒⋯」抢先一步回「不行吗？」都能看出白冀兑为了达成目标不惜使用诈术、计谋或非常手段，展现出赢不厌诈的狠劲与野心。



郑雨盛的疯魔演技

相较於玄彬的心思深沉，郑雨盛在《韩国制造》中反而是一名万年检察官张健荣，不过对於想要查出的真相紧咬不放，在个性上也有「疯狗般的演技」，在跟白冀兑首次见面时，白冀兑要求他别再调查满材派。等到对方前脚离开，张健荣立刻放声大笑还臭骂一句「这家伙以为他能骗的了谁！」滑稽又不合时宜的表现尽管令人莞尔一笑，但也能看出张健荣在面对压力时，反而越挫越勇的反骨决心。



满材派

首两集中，满材派一词成为关键字，满材派是釜山最大犯罪集团，整体经济获利控制釜山。而满材派与釜山中央情报部的关系也是密不可分，也是牵起白冀兑与张健荣的缘分主因。

张健荣抓到满材派副手的把柄，威胁他当卧底；而白冀兑则是想要鲸吞满材派的毒品生意，因此同样也找上满材派副手。在双方各怀盘算、利益交错之下，也预示著检察体系与黑帮势力即将正面冲突。后续两人又有什么火花？请一定要锁定每周三Disney+上线的《韩国制造》。



