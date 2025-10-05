神话金烔完不满「Young Forty」标签，PO文质疑：「为何没有嘲讽40代女性的词汇？」挨轰

神话成员金烔完近日发布一篇PO文，对於年轻人嘲讽中年人的词汇「Young Forty」表达质疑，立即在韩网引起热议。

根据网友分享的截图，金烔完於Threads帐号写道：「有嘲讽40代男性的词汇『Young Forty』，却没有嘲讽40代女性的词汇。 男人们缄口不言的原因，有必要进一步深究。」



金烔完提到的「Young Forty」是最近在韩国十分热门的话题。 该概念最初於2015年被提出，原本是指不被传统观念束缚、保持年轻时尚生活状态的40代族群，但近几年却变了味，被年轻一代拿来形容追流行、装年轻的油腻中年，嘲讽他们老而不自知。

在韩网广为流传的「Young Forty标准形象图」里，一名身材厚实的中年男子穿著印有醒目LOGO的名牌、手握最新款橘色iPhone。各社群网站粉粉出现相关的二次创作内容，还追加了戴著丝巾耳环、拿著年轻人喜爱的咖啡和挂饰的女性形象。 这些meme主要出现於年轻男性聚集的社区，专家认为，现象背后蕴藏著二三十岁左右的保守男性对具有进步倾向的四五十岁男性的愤怒，以及刻意塑造负面刻板印象、寻找嘲讽仇恨对象的倾向，需引起警惕。





从金烔完的发言来看，他似乎认为「Young Forty」是专门针对中年男性的词汇，因此表达不平和不满。 但立即有大量网友留言指出，嘲讽中年女性的词汇「阿祖玛」早就存在，甚至各年龄段女性都有对应的贬低词汇，例如「老产」（高龄产妇）、「老鸡」（对应「软鸡」一词，后者指年轻鲜嫩的女性）、「老怪」（超过30岁的未婚女性）、「退市女」（30多岁、 失去女性价值的女性）等等。 而且，虽然男性版的图片流传更广，但「Young Forty」本身并不限於单一性别。

有网友将金烔完的PO文截图并分享到网路社群，引起激烈讨论，很多人表示难以置信：「我心想又是哪个匿名精神病写的，仔细一看居然是金烔完？」、「男性何时缄默过？ 韩男创造的厌女词汇还不够多吗」、「贬低女性的词汇太多、太普遍，所以已经感受不到了吧kkk」、「Young Forty这词一开始就是男性创造的，为何把矛头指向女人」、「神话的粉丝现在也差不多40多岁…」「靠女人花钱生活的人，怎么能讲出这种话？」、「该戒掉SNS了」、「至少不该让曾经喜欢你的人感到羞耻」。目前金烔完已删除该PO文。



此外，金烔完1998年以神话成员身份出道，凭藉〈T.O.P〉、、〈Perfect Man〉、〈Hey， Come On！〉等热门歌曲深受喜爱。 作为演员，曾主演《加油，金先生！》《不想去公司》等电视剧，最近在KBS2周末剧《拜托老鹰5兄弟！》中饰演二哥吴兴寿一角，展现了令人印象深刻的演技。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻