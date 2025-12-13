【K社韩国小百科】今天你跳了吗？韩国MZ世代最爱运动竟是这项！连秀智、朴智炫都在玩

天气变冷，民众运动场所转向室内，最近韩国演艺圈更掀起一股「芭蕾热」！包括歌手兼演员的「国民初恋」秀智以及演员朴智炫（朴智贤）等明星，纷纷在社群媒体上分享自己练习芭蕾的模样，带动「芭蕾爱好者」（韩网称「취발러」，结合「兴趣+芭蕾+爱好者」） 现象急速扩散，成为2030世代（20~39岁）女性间最火红的新运动趋势。

根据韩国时尚平台ZigZag营运方KakaoStyle於8日发布的数据，11月芭蕾相关商品的销售额较去年同期暴增最高达32倍。 同期「芭蕾」关键字搜寻量约1.2万次，比去年增长超过3倍，且搜寻用户中约80%是2030世代。



KakaoStyle相关人士分析，这股热潮与天气变冷、室内运动需求上升密切相关。 「气温骤降，室内运动需求增加，而芭蕾不仅具有矫正姿势、帮助减重的效果，还能依照个人喜好搭配运动服装，增添乐趣，因此大受欢迎。」

从实际销售数字更能看出这股热潮有多热。 芭蕾服装全线飙涨：基本款「芭蕾舞衣」销售额较去年同期增长超过32倍; 「芭蕾舞服」整体交易额增长530%; 搭配的「裹裙」交易额增长68%; 「针织开衫」交易额增长50%; 其他单品如「芭蕾短裤」暴增1383%、「芭蕾暖腿套」增长619%、「芭蕾紧身裤」增长209%，全数呈现惊人涨幅。周边配件也热卖：「芭蕾舞包」交易额飙升933%; 用於盘起芭蕾发型的「发网」交易额也增长了116%。



KakaoStyle指出，自前年「芭蕾风」穿搭流行后，芭蕾元素已逐渐融入日常生活，而今年更进一步成为2030世代女性间的热门运动项目。 他们也预估由於芭蕾舞服也能应用於瑜伽、皮拉提斯等其他室内运动，相关需求预计将持续下去。

看来这股结合了明星光环、时尚品味与健康需求的「芭蕾热」，短期内还会继续燃烧。

Tracy@KSD

