【K社韓國小百科】2025中秋假期新趨勢：過半數宅家，超六成不再祭祖！熱門海外旅遊地公開

中秋是韓國最重要的節日之一，今年適逢7天連假，只要請假1天就能連休10天，因此很多人提前半年就開始規劃旅遊行程，機票預訂量大幅上升。 同時也有很多人選擇宅家充電，呈現多樣化趨勢。

中秋出國旅遊：日本越南人氣不衰，東歐美國激增

據韓國旅遊公司Nol Universe統計，今年海外機票預訂量較去年同期增加了37%。旅客首選的海外目的地為日本大阪，其次是福岡與東京，前三名全由日本城市包攬，距離近和日元匯率偏低起到重要影響。

第二大熱門地為越南，尤其跟團行程，此次連假最受歡迎的產品就是「峴港+會安5日遊」與「富國島5日遊」，兼顧度假村休閒與自然風光。 台灣也正式躍升為受歡迎的近距離旅遊目的地，在海外住宿預訂中名列第3名，飛往台北的機票訂購量比去年增加了78%。



由於假期最長可達10天，美國與歐洲等長途旅行地的預訂量也明顯上升。美國住宿預訂量比去年增加約2.3倍，地中海與東歐的跟團行程預訂人數則分別激增105%與809%。

與此同時，樂天會員的調研平台「LIME」也給出相似結果：海外熱門旅遊地依次為日本（39.6%）、東南亞（20.7%）、美洲地區（11.2%）。在出國還是國內旅遊的問題上，30.5%受訪者選擇國內，比去年增加20.6%; 16.9%選擇出國，比去年增加10.5%。

國內旅遊方面，根據Naver地圖去年中秋的導航與搜尋數據，海邊旅遊地最受歡迎，例如乙旺里海水浴場、大川海水浴場等。 此外，京畿道的愛寶樂園、慶州的皇理團路、全州韓屋村等也名列前茅。



連假新趨勢：居家休息，簡化祭祖

根據數據諮詢公司PMI針對全國1000名成年人的調查，今年最普遍的中秋計劃是「在家休息」，佔56%，其次依序為返鄉探親（35.7%）、國內旅行（24.2%）、朋友聚會（12.9%）、發展興趣愛好（12.3%）等。



從年齡族群來看，20代最多選擇旅行（41.5%），30代最多選擇返鄉（43.5%），50、60代則最多選擇休息（58.0%、52.0%）。 不同年齡族群之間也存在休假時間差異：35.3%的人打算休息7日以上，特別以40、50代最為突出; 而20、30代則有約三成僅休3~4日。

同時，節日期間祭祖的傳統也逐漸消退。 本次LIME調查中，回答「不舉行祭祀」的受訪者比例達到 64.8%，比去年上升了16.4個百分點;表示「會去掃墓」的受訪者也僅有 59.3%。



最想要的禮物、最討厭的問候

送禮文化逐步走向實用化。 據LIME調查，最多人準備的禮物是「紅包」（41.6%），而最想收到的禮物是「禮券」（51%）。 至於紅包金額，多數落在10萬~20萬韓元（40.4%），其次是20萬~30萬韓元（27.9%），以及5萬~10萬韓元（13.9%）。

根據招聘平台Catch針對近兩千名Z世代（出生於1990年代中後期至2010年代初期）求職者的調查，過半數人的中秋計劃是「與家人、親戚聚會」（55%），其次是準備就業（30%）、在家休息（20%）、兼職或實習（10%）等。

在「中秋最不想聽到的話」中，第1名是「什麼時候才要就業啊？」（38%），其次為「好像胖了吧」（16%）、「某某人已經找到工作了」（14%）、「什麼時候畢業？」（9%）、「那個科系就業率怎麼樣？」（8%）、「要不要降低一點眼光？」（8%）、「不如準備考公務員吧」（5%）等。

相反地，在「最想在節日聽到的話」中，「準備就業辛苦了」（22%）排名第一，接著是「尊重你的選擇」（16%）、「連假好好 休息」（15%）、「慢慢準備不用急」（12%）、「一切都會好的」（11%）、「現在也做得很好」（10%- 135-、「要注意身體健康」（6%）、「有困難隨時說出來」（5%）等。



