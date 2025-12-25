B1A4 CNU、灿多、孔灿和平分手WM娱乐，证实成立「B1A4 Company」透露受代表帮助

B1A4（现活动成员CNU、灿多、孔灿），近日正式宣布离开原经纪公司WM娱乐，后传出三人自立门户「B1A4 Company」，今（25）日B1A4证实此事并公开感言。

B1A4三成员公开宣布为了往后制作的IP、专辑及内容企划与开发，成立「B1A4 Company」，三人将是公司内部理事兼艺人，会持续活动。而在经纪公司的权限上，B1A4和另家公司「HIPYUP」（히읗피읖暂时译）签订契约，活动管理权限交由HIPYUP负责，B1A4 Company专注整体活动的制作及企划。



B1A4亦透露三人和WM娱乐结束合约的时间其实不同，但都为了能持续活动下去，而一致准备成立B1A4 Company的计画。孔灿在去年8月就结束和WM娱乐的合约，但仍等待其他成员的合约到期，在没有经纪公司的情况下，持续完成粉丝见面会亚洲巡演，预计1月10日举行台湾场后圆满结束。CNU的合约则是本月31日到期，灿多还要等到明年2月28日。



明年4月23日B1A4就要迎来出道15周年，虽然三人都不和WM娱乐续约，但这段时间三人成立B1A4 Company、提前筹画15周年活动，都受到WM娱乐公司代表金振宇（김진우）给了相当多帮助及支持，过程毫不吝啬给予建言。



B1A4表示：「我们B1A4三名成员为了往后也能继续在粉丝身边活动，成立了B1A4 Company。因为是全新的挑战，所以既激动又害怕，但三名成员会互相依靠、努力克服困难。希望未来我们BANA们也能一直陪伴我们，我们会继续当透过各种活动报答粉丝的B1A4。」



HIPYUP则说：「能够和B1A4三名成员一起演出独立后再次飞跃的第二幕，感到非常荣幸。CNU、灿多、孔灿三名成员正在准备能够多方面发挥技能的新跳板。就B1A4三成员凝聚力以及对粉丝的深厚感情，为了不成为累赘，今后会全力支持B1A4。最重要的是，粉丝俱乐部BANA信任著B1A4，支持并喜爱著B1A4，对此表示最大的尊敬和感谢。我们会尽最大努力让B1A4和BANA同行的路途更加幸福。同时感谢WM娱乐和RBW*，在4月出道15周年前夕毫不吝啬地为活动做准备。」（按：WM娱乐2021年被RBW收购成子公司）

