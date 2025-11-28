【韩网热门】「看到拿香奈儿包的女同事，会觉得有点可怜…」

近日有韩国网友在论坛发文，称薪水很高的女同事「只有名牌包可炫耀」，引起热议。

该网友写道：「个人觉得，看到拿香奈儿包的人会觉得有点可怜。 我们公司这样的人超多。 38岁了还没结婚，但钱很多、年资也高、生活很宽裕的次长级女职员们。 月薪都领七八百万韩元，倒也不是买不起香奈儿包。」

「但相对地，她们花钱的地方除了名牌包和海外旅行以外就没有了。 同事们在花钱让孩子上英语幼儿园的时候，她们能拿出来炫耀的就只剩下那些...现在也有一位四十多岁的次长在炫耀说自己去埃及浮潜，我一边羡慕一边又觉得有点可怜...」



Photo by Mona Siswanto on Unsplash



韩国网友评论：

1. 完全是我梦想中的生活

2. 难道花钱送小孩去读英语幼儿园比较令人羡慕吗？

3. 这篇文根本是在宣扬未婚的好处吧？ kkk

4. 那位次长忙著去埃及浮潜，根本没空管别人有没有把小孩送去英语幼儿园

5. 其实也不是炫耀，只是聊聊日常而已，就像有小孩的人聊到英语幼儿园一样

6. 羡慕就说羡慕嘛，干嘛那么充满自卑感...

7. 看起来就是拼命想把成功的单身女性塑造成可怜形象，用尽全力想挖对方的缺点

8. 「钱只花在名牌跟出国旅行上」，天啊，怎么会有这么让人羡慕的句子？

9. 笨蛋，羡慕跟可怜是不可能共存的，其实是「一边羡慕（对方）一边觉得（自己）可怜」啦

10. 我都不知道埃及浮潜很有名，看样子她已经去遍所有大家都知道的景点了吧，超羡慕

11. 其实是在炫耀自己公司吧？ 次长级的女员工都过得很好kkk

12. 如此让人可怜的生活，我也想过一次啊哈哈哈



Photo by Subtle Cinematics on Unsplash



出处：https://theqoo.net/hot/4008412805

