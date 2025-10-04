如果没有润娥《暴君的厨师》就不会存在！再次缔造收视神话，奠定了「收视女王」地位

润娥她做到了！！随著《暴君的厨师》以全球热播的佳绩圆满收官，女主角润娥的活跃表现更加耀眼、展现出令人惊艳的演技。

《暴君的厨师》讲述在人生巅峰时刻意外穿越回过去的主厨延志永（润娥 饰），遇上最坏的暴君、同时也拥有绝对味觉的王李献（李彩玟 饰）后，所展开的生存奇幻爱情喜剧。润娥饰演的延志永，不仅展现了米其林主厨的专业一面，还细腻诠释了跨越时空的宫廷罗曼史，堪称一场「综合礼包」般的演技盛宴。





特别的是，《暴君的厨师》将料理作为另一位主角来推进剧情，而润娥凭藉高完成度的料理场景，表现尤为突出。为了饰演法式料理主厨，她在开拍前数个月就向真正的厨师请教并反覆练习。最终，成功塑造出一位对料理怀抱真心、并以自身工作为傲的延志永。



润娥为了打好基础，从食材处理到全程料理都亲自练习，最终几乎不用替身，从刀工到摆盘的过程细致呈现，提升了整部作品的完成度。协助她训练的首尔铂尔曼酒店行政主厨申钟哲也称赞道：「润娥在每件事上都投入满满热情，尤其具备短时间内快速理解并完美执行的能力。光看她的练习模样，就让人确信这部剧一定会成功。」

在料理之外，润娥的优秀表现同样不间断。从喝醉后高歌徐太志热门曲〈Come Back Home〉的爆笑演技，到与李献谱出的心动宫廷罗曼史，她凭藉跨越多种题材的演技说服了观众。坚毅的眼神搭配细腻的情感表现，使角色更加立体饱满。



내 망운록도 없었어 <<윤아 애드립이래 ㅋㅋㅋㅋ



컴백홈 가사를 '망운록'으로 바꾸거나, '리듬이 없다'고 '쿵쿵딱' 하는 부분은 캐릭터에 더 어울릴 것 같아서 윤아가 직접 아이디어를 낸 장면이였대#폭군의셰프 #BonAppetitYourMajestypic.twitter.com/BRVwjNMHPb — 윤아.zip (@530_zip) September 8, 2025

最终，《暴君的厨师》创下润娥历代迷你剧中的最佳成绩。大结局第12集收视率达到 17.1%，位居 tvN 迷你剧史上第5高。继《黑话律师》和《欢迎来到王之国》之后，再度连续交出收视佳绩。作品与演员的话题度持续稳坐冠军之位，并且在 Netflix 非英语系剧集榜单中蝉联两周全球第一，写下新的国际纪录。如今，润娥已成为值得信赖的「收视保证女王」，外界对她的下一步动向更是充满期待。

▼最终花絮：



