如果沒有潤娥《暴君的廚師》就不會存在！再次締造收視神話，奠定了「收視女王」地位

潤娥她做到了！！隨著《暴君的廚師》以全球熱播的佳績圓滿收官，女主角潤娥的活躍表現更加耀眼、展現出令人驚豔的演技。

《暴君的廚師》講述在人生巔峰時刻意外穿越回過去的主廚延志永（潤娥 飾），遇上最壞的暴君、同時也擁有絕對味覺的王李獻（李彩玟 飾）後，所展開的生存奇幻愛情喜劇。潤娥飾演的延志永，不僅展現了米其林主廚的專業一面，還細膩詮釋了跨越時空的宮廷羅曼史，堪稱一場「綜合禮包」般的演技盛宴。





特別的是，《暴君的廚師》將料理作為另一位主角來推進劇情，而潤娥憑藉高完成度的料理場景，表現尤為突出。為了飾演法式料理主廚，她在開拍前數個月就向真正的廚師請教並反覆練習。最終，成功塑造出一位對料理懷抱真心、並以自身工作為傲的延志永。



潤娥為了打好基礎，從食材處理到全程料理都親自練習，最終幾乎不用替身，從刀工到擺盤的過程細緻呈現，提升了整部作品的完成度。協助她訓練的首爾鉑爾曼酒店行政主廚申鍾哲也稱讚道：「潤娥在每件事上都投入滿滿熱情，尤其具備短時間內快速理解並完美執行的能力。光看她的練習模樣，就讓人確信這部劇一定會成功。」

在料理之外，潤娥的優秀表現同樣不間斷。從喝醉後高歌徐太志熱門曲〈Come Back Home〉的爆笑演技，到與李獻譜出的心動宮廷羅曼史，她憑藉跨越多種題材的演技說服了觀眾。堅毅的眼神搭配細膩的情感表現，使角色更加立體飽滿。



내 망운록도 없었어 <<윤아 애드립이래 ㅋㅋㅋㅋ



컴백홈 가사를 '망운록'으로 바꾸거나, '리듬이 없다'고 '쿵쿵딱' 하는 부분은 캐릭터에 더 어울릴 것 같아서 윤아가 직접 아이디어를 낸 장면이였대#폭군의셰프 #BonAppetitYourMajestypic.twitter.com/BRVwjNMHPb — 윤아.zip (@530_zip) September 8, 2025

最終，《暴君的廚師》創下潤娥歷代迷你劇中的最佳成績。大結局第12集收視率達到 17.1%，位居 tvN 迷你劇史上第5高。繼《黑話律師》和《歡迎來到王之國》之後，再度連續交出收視佳績。作品與演員的話題度持續穩坐冠軍之位，並且在 Netflix 非英語系劇集榜單中蟬聯兩週全球第一，寫下新的國際紀錄。如今，潤娥已成為值得信賴的「收視保證女王」，外界對她的下一步動向更是充滿期待。

▼最終花絮：



