Red Velvet成员Wendy首度个人SOLO在台开唱！列举无缘的台湾美食清单许愿再来台！

团体Red Velvet的成员Wendy於10月3日晚间在新北市工商展览馆举办个人首度世界巡演《2025 WENDY 1st WORLD TOUR IN TAIPEI》的首场演出，她相当感谢粉丝们愿意在中秋连假的第一天就赶来现场看她演出。

Wendy穿著一袭红色短洋装现身，俏丽短发造型惊艳全场，一连三首歌曲《Fireproof》、《Hate²》、《Queen Of The Party》展现她的稳定唱功，也令全场气氛超high。Wendy也相当有诚意，准备了一长串的中文问候词送给现场粉丝们，「我是Wendy，我很想你们，你们呢？很久没见到台北的大家，谢谢你们一直支持我，今天可以期待你们的热情吗？」虽然最后一句稍有一点卡关，但是瑕不掩瑜，渐入佳境，也获得全场粉丝们的鼓励。



Wendy透露今日粉丝进场时所播放的音乐，也都是由她亲自挑选的，而她的休息室也就在场地的正后方，当她看著粉丝们进场时随著音乐节奏自由舞动，让Wendy心中也兴奋了起来，在休息室中一边吃著零食，一边跟著大家一起舞动。虽然Wendy行程紧凑，遗憾还没有造访台北101以及夜市，细数没吃到的大肠面线、小笼包、烧卖以及当红的甜甜圈等，让她大喊「那我要再来台北！」引发全场粉丝尖叫。



Wendy表示自己一直希望能够以现场Live Band的乐队型态搭配演出，今日也算是圆梦了，Wendy在最终安可时带来了《Best Friend》、《The Road》等歌曲，并邀全场合唱《Existential Crisis》，世界巡回的首场演出便在漫天彩带中画下句点。她也特别感谢全场的粉丝们不离不弃的支持，选择台北场作为世巡的第一站真的是选对了，也让她留下难忘的回忆。



