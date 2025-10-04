【K社韩国小百科】韩国40代死亡首因从癌症转轻生，整体比例达OECD平均2.4倍！专家：中年经济压力不容忽视

根据韩国统计厅，2024年共有14,872人选择结束自己的生命，比前一年增加6.4%，为2011年以来的最高水平。 以每10万人口计算，自杀率达到29.1人，为韩国历史上第4高。

疫情后自杀率反弹

以年龄层来看，从10多岁到40多岁，自杀均为死亡原因的第1位。 其中，10多岁和20多岁的死因有一半左右（48.2%和54%）来自自杀。 值得注意的是，在40多岁的区间，自杀首次超越癌症成为主要死亡原因。 专家指出，40代属於核心经济活动世代，与容易受到名人影响的年轻族群不同，经济不景气的影响可能占据更大比重。



从时间跨度来看，自杀率在2011年达到高峰后有所下降，2018年与2019年因名人轻生而反覆波动，最近两年则再度上升。

自杀死亡率（每10万人中自杀人数）为29.1人，比上一年增加了6.6%（1.8人），平均每天有40.6人自杀。 用於国际比较的年龄标准化自杀率为26.2人，为经济合作暨发展组织（OECD）平均值10.8人的2.4倍，仍居会员国首位。 从性别来看，男性自杀率是女性的2.5倍，分别为每10万人中41.8人和16.6人，较前一年各增加3.5人和0.2人。



癌症仍是第一大死因

不过，若从整体来看，去年韩国死亡原因的首位仍是癌症，占比24.8%，相当於每4人中就有1人因癌症死亡，死亡率最高的依次为肺癌、肝癌、大肠癌、胰腺癌、胃癌等。 第二大死因是心脏病，其后依次是肺炎、脑血管疾病、自杀、阿兹海默症、糖尿病、高血压等。 其中，癌症、心脏病和肺炎这三大死因占所有死亡人数的42.6%。

由於人口老化，80岁以上死亡人数占比达54.1%。 按年龄层分析，50多岁自杀人数最多，达3,151人（占21.2%）; 若以自杀率计算，则是80岁以上最高，为每10万人中78.6人。



政府积极部署预防策略

专家分析认为， 2024年自杀率上升可能是多种因素共同作用的结果，包括处於人生转型期的中老年人经常遇到的失业、退休、债务、离婚等问题，名人自杀事件及相关刺激性报导，以及地方在精神健康与自杀防治人力上的不足等。

此外，过去亚洲金融风暴、东日本大地震等重大事件均出现过2~3年后自杀率急增的情况，因此新冠疫情带来的影响也不容忽视。 （图为亚洲金融风暴后韩国自杀率趋势）



针对此情况，韩国政府已於去年9月公布《2025国家自杀预防战略》，具体提出预防自杀政策的中长期方向及各领域任务，并设立跨部门自杀预防对策推进本部，加强对高危机群体的支援和紧急干预，并透过人工智慧（AI）实时分析自杀谘询电话，监测并阻断引发自杀的资讯。



