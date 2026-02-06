《暴君的厨师》长腿男神李彩玟传接拍韩版《解忧杂货店》，挑战东野圭吾疗愈神作

日本推理大师东野圭吾的疗愈系巅峰之作《解忧杂货店》，继日本、中国先后翻拍成电影后，韩国也传出好消息！据韩媒今日（6日）报导，该作将正式翻拍成韩剧，而男主角人选锁定为近期星途大热的青春影星——李彩玟。

针对演出传闻，李彩玟所属经纪公司向媒体证实：「确实收到了《解忧杂货店》韩国版电视剧的演出邀约，目前正在积极审视中。」消息一出，随即引发韩剧迷热烈讨论，粉丝纷纷期待这位新一代「初恋系男神」将如何诠释这部充满奇幻与感性色彩的经典。



全球 OTT 争相洽谈 10集长度精炼改编

据悉，韩版《解忧杂货店》预计制作为 10 集左右的长度，目前选角工作已进入白热化阶段，并积极讨论於全球 OTT 平台上线计划。

故事讲述三名小偷躲进一间连结过去与现在的「浪矢杂货店」，在意外开始回覆烦恼谘询信件的过程中，逐渐发现这一切竟与自己的命运环环相扣，进而揭开如奇迹般的缘分秘密。 该作在日本与中国皆曾翻拍成电影，曾於 2018 年在韩国改编为舞台剧，深受观众喜爱。



「大势男神」李彩玟星途狂飙

年仅 20 岁出头、拥有 189 公分优越身高的李彩玟，自 2021 年出道后发展势头强劲，曾演出《浪漫速成班》、《今生也请多指教》、《芭妮与哥哥们》及 Netflix《名校的阶梯》，演技广受好评。 去年主演 tvN 电视剧《暴君的厨师》，创下 17.1% 的超高收视佳绩，让他跃升为一线大势影星。



近期，李彩玟更在《Cashero》中挑战反派角色，展现多变魅力，令外界更期待他这次在疗愈剧中的表现。



