你的追剧清单跟上了吗？盘点让各国网友疯狂讨论的年度韩剧，没看过别说你懂2025流行什么！

2025年结束了，这一年你的追剧清单里，有没有这几部让人欲罢不能的作品呢？它们不仅在韩国国内引发热潮，更直接冲上全球排行榜，成为国际观众热烈讨论的话题！

还记得那部让人半夜看到肚子饿的《暴君的厨师》吗？ 它可是在Netflix全球榜上连续10周稳坐Top 10，甚至两周夺冠！精致的宫廷美食画面，搭配颠覆想像的浪漫喜剧情节，连《纽约时报》都忍不住赞美它是「用食物说爱的浪漫喜剧」； 《富比士》则评论「这部剧真正的主角是精致的美食」。香港的《南华早报》（SCMP）对该剧也给予高度评价，称其「相比原作有了更大的提升，是一部始终保持趣味性与高度沉浸感的影集」。



而悬疑感十足的《操控游戏》，改编自经典电影，却青出於蓝，在Disney+上连续7周占据全球Top 10榜单，紧凑的节奏和翻转再翻转的剧情，让许多观众直呼「一口气追完停不下来！」



另外，话题性满点的《亲爱的X》更是一举攻陷日本市场，在日本Disney+登上冠军宝座，、并连续7周稳坐Top 10，人气表现亮眼；《亲爱的 X》不仅在日本Disney+表现突出，也在东南亚 HBO Max、以及中东与北非地区的STARZPLAY 等平台引发关注，显示其跨市场的全球吸引力。



当然，不能错过的还有《未知的首尔》、《牵牛与仙女》，以及最近的《认罪之罪》，全都稳稳占据全球串流平台的热门榜单。



最后肯定少不了连美国重磅媒体《时代》都肯定的「2025年最佳韩剧」《苦尽柑来遇见你》，直接被赞「将『平凡』拍成了传奇」，狠狠拿捏著了全球观众的情绪。



2025年这些优良剧作再次证明了好故事没有国界，无论在哪个平台、哪个国家，都能触动观众的心。 2025年还没追完的，现在正好可以一口气补齐！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻