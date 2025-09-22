润娥学艺三个月，《暴君的厨师》做菜全亲自上阵！观众惊喊：太专业了！

tvN热播剧《暴君的厨师》成了新一代「宵夜好伙伴」，剧中满满的料理画面被韩网封为继《大长今》后再度把K-Food推上世界舞台的神作。

剧里不只端出水波牛排、味噌义大利面、炸猪排、北京烤鸭卷等创意融合料理，还将传统竹器、制面工具搬上桌，连摆盘细节都讲究到位。《纽约时报》直夸这是「用料理语言传递爱的浪漫喜剧」，《Fobes》更说真正的主角就是那些精致餐点。



폭군의셰프 맛좋은 코멘터리



장태유 감독이 원래 대역을 안 좋아한다함

그래서 도승지랑 이헌의 춤 씬에서도 순수하게 배우가 다 춘거였고 윤아 요리씬 관련 대역이 오히려 구경하기만하고 갔을 정도라고.

윤아가 연기로 셰프 흉내가 아니라 마음가짐 스킬 칼가는 기술까지 다 완벽하게 가졌다고 pic.twitter.com/3KYPvQvvTT — 온단 (@0dan79) September 12, 2025

女主角润娥饰演御厨「延志永」，为戏提前三个月进修厨艺，绝大多数料理场面都亲自上阵，展现满满诚意。 幕后更集结申宗哲、吴世德、崔强禄（音译）等名厨助阵，从西餐、韩食到中菜一应俱全，还有宫廷饮食专家重现正宗御膳仪式。



导演张太侑更直言：「料理就是主角！」把做菜过程拍成一场戏。 制作团队也透露，虽然是义大利面、牛排这类现代料理，但都巧妙融入大酱、红蔘、米麸等韩国食材，让全球观众在追剧同时爱上韩味。

