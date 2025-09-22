两大男神帅气自拍！许光汉与玉泽演釜山影展对谈吸引4千粉丝到场！两人相约海云台慢跑

许光汉近期即将推出新电影作品《他年她日》，本作也入选本届釜山影展「Open Cinema」单元，於是在9月21日许光汉也来到釜山并与男神玉泽演同台对谈，现场涌入近4千名粉丝前来观赏这次两人的谈话。

今年也是釜山影展的30周年，规划了许多明星们的公开对谈场次，更提供粉丝们免费入场参与。台湾男神许光汉也首度站上釜山影展的舞台，也带来退伍后首部回归大萤幕的作品《他年她日》，与女主角袁澧林大谈跨越时空的奇幻恋爱。许光汉一登场也用韩文向大家问候，并表示自己相当喜爱釜山的轻松氛围以及美丽的大海，对於能够参与本次的活动，他也表示感到相当荣幸与感动。



许光汉是第一次见到玉泽演，更表示在后台见到泽演时，觉得他实在太帅了！也特地用韩文大赞玉泽演「好帅」，此时台下粉丝响起一阵尖叫。泽演则表示自己看过很多许光汉所演出的作品，第一次见到他本人也有种亲切又神奇的感觉。泽演还表示自己「身负重任」而来，因为身边很多女性朋友希望他帮忙转达对许光汉的问候，相当有趣。



泽演曾来台多次，且每次总被台湾民众捕捉到他清晨在街头慢跑的身影，亲民形象深植人心。这次他也热情为许光汉推荐了釜山海云台的美景以及一些美食，许光汉表示自己喜欢一边跑步一边思考，泽演更是开心表达自己也爱跑步，所以本次来到釜山，除了跟许光汉对谈以外，两人也可以一起在海云台慢跑！令现场粉丝尖叫不已。



许光汉与泽演在近一小时的对谈当中，分享了各自的出道心路历程，畅谈自己最喜欢以及最有挑战性的角色，还有两人对青春的定义等等，两人向粉丝们正式道别走下舞台后，更是不忘要拿手机自拍合照，留下同框的回忆。许光汉的新作品《他年她日》也即将在10月3日在台上映。



