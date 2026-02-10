BTS防弹少年团光化门开骚预计26万人塞爆！首尔警方出动特警反恐：全员退伍首秀不容有失

针对防弹少年团（BTS）即将於3月21日在光化门举办的回归公演，首尔警察厅厅长朴正普於9日的例行记者会上表示，将部署特警展开反恐行动，全力保障现场安全。

防弹少年团为了纪念同名新专辑发行而筹备本次公演，将在韩国具代表性的空间——光化门广场，首度公开新歌。 这是首度有歌手在光化门广场举行单独公演，也是防弹少年团全员退伍后的首场完整体回归舞台。 据警方推算，届时从光化门广场北部地区到崇礼门一带将聚集26万多人。



警方针对现场可能发生的各类事件与事故进行防范，已由首尔厅公共安全次长担任专案小组（TF）组长，将根据人员密度把演出现场分为4个大区和15个小区，每个区域指派一名总警级负责人; 将一线9个警署的13个重案组人员部署到现场，以便对刑事案件做出即时反应; 也将部署警察特种部队执行镇压行动，严查爆炸物品和异常人员等，防范恐袭或暴动。

同时，针对网路犯罪的监控也将同步强化。 警方计划组成网路搜查队专责小组，针对利用非法程式抢票、虚假贩售门票及住宿券等诈骗行为进行集中监控。

防弹少年团将在公演前一天（3 月 20 日）发行第 5 张正规专辑《阿里郎》，於3月21日晚8时在光化门广场举行名为「BTS THE COMEBACK LIVE|ARIRANG」的演出，并於 4 月 9 日以高阳综合运动场为起点，展开遍及 34 个城市、共 82 场的大规模世界巡回演唱会。



