真的超敬業！潤娥為了在《暴君的廚師》飾演主廚，拍攝前先去料理學院練習3個月！

女神真的超敬業！潤娥厲害到讓金光奎感到危機（？

《暴君的廚師》是潤娥繼《歡迎來到王之國》之後，時隔2年出演電視劇。近日公開的特輯中，她也被問到選擇這部作品的理由？潤娥表示：「料裡這個題材非常吸引我，還有古裝劇這個類型我也很喜歡，還有能和張太侑導演一起合作，所以毫不猶豫選擇了這部作品。」



劇中，潤娥飾演巴黎米其林三星餐廳的主廚「延智英」，突然被迫降至朝鮮時代後，她用精湛的廚藝征服李憲（李彩玟 飾）的味蕾，並成為御膳房的廚房長。潤娥提到：「平常對料理就很有興趣，但因為是飾演專業主廚，還是做很多準備，把料理當興趣和專業是不同層次，所以特地去料理學院學習，從基礎開始學習了3個月，提前做了練習、聽了很多建議。」金光奎（飾演 資深熟手）在一旁表示看到潤娥的練習影片後，帶著這種緊張感每天練習刀工，真的太想要贏潤娥，練習的時候還不小心切到手指關節。



윤아 요리 학원 가서 3개월 동안 기초부터 배웠대 pic.twitter.com/OXCLsvVlYx — 윤아.zip (@530_zip) August 16, 2025

而tvN新劇《暴君的廚師》由林潤娥、李彩玟、姜漢娜、崔貴華主演，該劇改編自網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，講述一名廚師在登上事業巔峰的瞬間穿越到過去，雖然要接受極惡暴君的評論，但同時也遇到身為頂級美食家的國王，將在8月23日首播，海外由 Netflix 同步播出。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞