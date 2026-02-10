时隔8年再合作《莎拉的真伪人生》！申惠善笑称与李浚赫像「很久没见的亲戚」，两人还想好三搭剧本！
时隔8年再合作《莎拉的真伪人生》！申惠善笑称与李浚赫像「很久没见的亲戚」，两人还想好三搭剧本！

Netflix 犯罪悬疑剧《莎拉的真伪人生》将於2月13日上线，由申惠善和李浚赫主演。两人在时隔8年后再度合作，化学反应十足，粉丝已经迫不及待想看他们的精彩对手戏！

今日（10日）在制作发表会上，申惠善谈到与李浚赫的合作默契时表示：「就像很久没见的亲戚。」她补充道：「距离虽远却又感觉很近，感觉近却又有距离。在作品里也是这样，现实生活中也是这样。」引发现场笑声。
李浚赫谈到久违重逢时则表示：「彼此合作顺利，没有摩擦，所以感觉很自在。」他还说：「（自《秘密森林》之后）虽然没有经常见面，但对申惠善有基本的信任。她是非常出色的演员，即便在我不在的镜头里，也能把一切补足。这次作品结束后，我甚至想再次与她合作。」
主持人朴京林问到：「下一次想以什么作品再次合作呢？」李浚赫笑说：「其实我和申惠善有聊过，可能会是一对50多岁的成功夫妻，但在家里都不出门，所以不会是不伦不类的故事，结局应该会是两人最终踏出家门的故事。」这个剧情听起来也很有趣啊，那就一起期待他们的第三次合作吧 XD
《莎拉的真伪人生》讲述即使是假的也想成为名牌的女子「金莎拉」与追踪她欲望的男子「朴武京」之间的故事。申惠善饰演高级时尚品牌亚洲区总代表「金莎拉」，在上流社会中颇具知名度，但背景始终成谜；李浚赫则饰演首尔地方警察厅重案组刑警「朴武京」，个性执著、观察力敏锐，负责调查一桩与金莎拉有关的命案。
