《Running Man》婚礼红包大公开！金钟国被成员们吓坏：你们疯了吗？居然给这么多！

昨天播出的 SBS 综艺节目《Running Man》中，邀请到了车太铉与成员们在节目中大聊金钟国的婚礼趣事，爆料满满，笑声不断，是近期最有趣的开场了。

刘在锡回忆：「新郎一进场就用手指示意安静，叫大家不要太吵。」金钟国则解释说：「是怕大家太夸张了，所以事先提醒一下。」



婚礼红包（礼金）的话题也被公开。刘在锡爆料：「金钟国对梁世灿和崔丹尼尔说『你们疯了吗？怎么包这么多？』，见到我也是一样说『你都帮我主持了，干嘛给那么多？』还很不好意思。可是对（池）锡辰哥却只说了谢谢，可能是因为金额没那么多吧。」引发全场大爆笑。





金钟国笑著澄清：「锡辰哥也包了很多啦！只是另外那三个人实在包太多了。」池锡辰也喊冤：「这是我人生中包最多的一次了！梁世灿跟崔丹尼尔才是太夸张了，干嘛给那么多！」金钟国也很感性地说：「婚礼上有这些亲近的人陪伴，真的很感谢。」







成员们对婚礼的「简朴」也忍不住吐槽。HAHA说：「哪里简朴了？整整一个半小时呢！」宋智孝也忍不住开呛：「回到家都九点了，这是我参加过最长的婚礼。」刘在锡也调侃：「光是结婚仪式就一个小时，你还说什么要简单一点？」看来是一点都不简单呢～。



金钟国笑说：「必需的啊，花太多钱了。」、「但不是挺悠闲、挺好的吗？」露出了满足的表情，大家也感到非常欣慰，完全值回票价。

听到他的回答，好兄弟车太铉豁然开朗的说：「原本以为今天他又不会谈婚礼的事，还好有说。不过，该不会这一切都是在演戏吧？其实你早就回到旧家了？」逗得全场大笑，这次录制节目是在婚礼办完后没几天，大家依旧相当没有实感。



刘在锡也补充：「以后要保密的事情就交给钟国吧，他婚礼消息一直保密到最后一刻呢！」不自觉的感叹新郎的保密工作，真的太严实太彻底了，完全是国家级机密的程度。



