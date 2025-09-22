潤娥學藝三個月，《暴君的廚師》做菜全親自上陣！觀眾驚喊：太專業了！
2025年9月22日  

（封面圖源：IG@limyoona__official）

tvN熱播劇《暴君的廚師》成了新一代「宵夜好夥伴」，劇中滿滿的料理畫面被韓網封為繼《大長今》後再度把K-Food推上世界舞台的神作。

劇裡不只端出水波牛排、味噌義大利麵、炸豬排、北京烤鴨捲等創意融合料理，還將傳統竹器、製麵工具搬上桌，連擺盤細節都講究到位。《紐約時報》直誇這是「用料理語言傳遞愛的浪漫喜劇」，《Fobes》更說真正的主角就是那些精緻餐點。

女主角潤娥飾演御廚「延志永」，為戲提前三個月進修廚藝，絕大多數料理場面都親自上陣，展現滿滿誠意。 幕後更集結申宗哲、吳世德、崔強祿（音譯）等名廚助陣，從西餐、韓食到中菜一應俱全，還有宮廷飲食專家重現正宗御膳儀式。

導演張太侑更直言：「料理就是主角！」把做菜過程拍成一場戲。 製作團隊也透露，雖然是義大利麵、牛排這類現代料理，但都巧妙融入大醬、紅蔘、米麩等韓國食材，讓全球觀眾在追劇同時愛上韓味。

