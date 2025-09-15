《真正不错的人》局势已定？艾菲尔铁塔CP反转又反转，申东河霸气私约金秀珍

恋综《真正不错的人》即将来到尾声，除了河廷根和崔芝恩Love Line面临崩盘外，「艾菲尔铁塔CP」申东河和金秀珍的关系也非常受到瞩目。

要说申东河和金秀珍的话，得先提河廷根和崔芝恩。最新一集EP.6，两人又有了Drama情节，河廷根的举止褒贬不一。河廷根把「崔芝恩拿掉手炼」一事还放在心上，但在崔芝恩身体不舒服时又忍不住心疼，独自驱车前往买药品。回来时，他写了纸条把药和水欲拿给崔芝恩，却当著大家的面，水杯重放在桌上的声音吓著所有人。



棚内看著影片的爱友们反应两极，有人认为「他（河廷根）都买药了为何不说清楚」、「大家都不清楚他们的关系，不该在众人面前表现出来」，但也有人认为河廷根举动很帅气。韩国观众（摘自YouTube剪辑影片留言）则反应「再怎么懊恼和烦躁也不能那样，看得出来脾气」、「还说是『真正不错的人』颗颗」、「不能接婚，另一半一定要避开那样的人」、「好像是要包装感情所以言行不一，但如果是另一半会出大事的」……等等，对河廷根的态度都不以为然。

崔芝恩坦言时自己没办法承受河廷根各种公开示爱，更喜欢的是对方私下对她的关心。河廷根也对崔芝恩讲出真心话，收回崔芝恩的手炼并表示自己「已经没什么能做的了」，最后要她好好照顾身体。



崔芝恩和河廷根这条Love Line显然已没戏唱，那么崔芝恩和申东河有机会了？申东河终於如愿以偿和崔芝恩约会，还听她诉苦、和她一起喝酒，这在金秀珍眼里可能不是那么舒服，观众或许也开始认为申东河有机会在崔河之间趁虚而入了。然而……

申东河竟霸气地在大家面前约走金秀珍，两个人单独在秘密小径酌饮。申东河坦荡地说自己「好像太多管闲事」，和崔芝恩彼此都没有异性的感受，「我可以不用再跟芝恩约会，剩下的约会都可以跟你约。」一句话直击金秀珍的心。申东河更坦白自己刚刚有个举动是怕金秀珍误会：本来要上楼帮崔芝恩拿药，但崔芝恩也走上来，他让崔芝恩自己去了。金秀珍听著听著喜悦的表情也藏不住。



韩国观众部分表达理解申东河，说他只是像哥哥般放不下崔芝恩才帮忙罢了，也有部分人认为申东河没有真正喜欢上谁，甚至有人解读他的肢体语言像是把自己当「王者」，其实他才是整场恋综的「狐狸」。金秀珍倒一致被认为是好人，希望她能幸福。

剩下的Love Line便比较模糊不清了，李多蕙公平地和对自己有兴趣的金建遇和吴贤真约会，最后一天状况会如何呢？得看今晚播出的新一集《真正不错的人》了，香港观众可锁定Viu深夜跟播。

