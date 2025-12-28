刘在锡的「人间清醒」语录：顺著惯性下滑很爽，但爬回来更累啊！

「国民MC」刘在锡近日在节目中罕见大谈自己的工作态度与人生观，一番话被不少网友大赞「现实又清醒」、「听完很醒脑」。

日前YouTube频道「DEUNG DEUNG」公开的《藉口GO》中，刘在锡与主持搭档池锡辰一起拜访演员李东辉家，三人边聊天边分享各自的人生经验，气氛轻松却句句戳心。

谈到人生是否有「正确答案」，刘在锡坦言：「人生没有标准答案，我从来没有想过要去找答案，也根本找不到。」李东辉也深有同感，笑说：「很多时候，反而是没抱太大期待的瞬间，带来的喜悦更大，像电影《鸡不可失》就是这样。」接著刘在锡语气转为认真，直指工作现实面：「没有什么事情是平白无故发生的，就算再累、再烦，也得持续去做，机会才会出现。 你什么都不做，真的什么都不会发生。」他更提醒一旦事情开始「顺著惯性往下滑」，想再爬回来其实更难。他也毫不避讳谈起自己的过去：「自己不够努力，结果不好却感到委屈、怪东怪西，这种事真的很愚蠢。」刘在锡直言，这是因为自己20多岁时也曾这样迷惘过，「所以我才敢讲。 到了30岁之后，我才真的打起精神，开始对自己更严格。」



至於外界常劝他「工作不要太拚、慢慢来」，刘在锡则有不同看法：「我知道那些话是好意，但我不太认同。 当然不会去做超出能力的事，但如果只是『随便做做』，在这个圈子真的很难活下来。」刘在锡还补充现实的一面：「我们不是一个人工作，背后还有一起努力的伙伴。 如果最后没有成果，那一切就只会变成回忆而已。 现实，其实很冷酷。」



一番话没有鸡汤式安慰，却句句踏实。 也难怪网友感叹，刘在锡能在竞争激烈的演艺圈站稳30多年，不只是运气，而是清醒、诚实，还有对自己的不断要求。

