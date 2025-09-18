《真正不错的人》结局前夕又有变数？申东河竟得3票！崔芝恩河廷根渐行渐远

恋综《真正不错的人》即将迎来结局，15日播出了倒数第二集，状况逐渐明朗，但还是有些人摇摆不定甚至出现插曲。

最明显成功牵线的是申东河和金秀珍，两人在最后一次爱友小屋秘密之房里的选择还是彼此。吴贤真一颗心仍放在李多蕙身上，但李多蕙还是很混乱，和吴贤真约会完竟没有选择吴贤真，倒说所有的约会最喜欢和申东河的相处。加上崔芝恩选申东河，申东河一次拿到三票跃升魅力男，棚里爱友都认可他是「有魔力的男子」。



李多蕙虽说最喜欢和申东河的相处，却又表示和金建遇都有摄影的兴趣，两个人也很合得来，最终选择和金建遇谈话、再一次独处。金信泳的选择可能比李多蕙的选择更令人讶异，她选了吴贤真。节目此时才公开金信泳和吴贤真约会过程，金信泳认为自己备受照顾，吴贤真也说两人很合得来，后来吴贤真谈话时也对她坦诚相见，表示自己能在对方面前卸下心防，不过身高比对方矮是芥蒂。



河廷根虽说要放下崔芝恩，但明显还是很在乎，而崔芝恩回避他的态度相当明显。崔芝恩还对李多蕙坦言不喜欢河廷根大方示爱，当大家询问手炼的事也让她很难为情，她起初认为手炼只是有趣而戴、开玩笑才答应一直戴著，没想到河廷根如此看重。爱友们尤其是崔芝恩好友姜素拉，都以为崔芝恩会选回河廷根，期待两人讲开后再重新靠近彼此，但不然，崔芝恩和河廷根渐行渐远，似乎再也没有交集的可能性，崔芝恩最后选择单独谈话的人是申东河。



河廷根等不到崔芝恩，爱友们都跟著他心急，下集预告河廷根好友李官熙都因为心疼红了眼眶。说到爱友不舍自己的好友，池睿恩一直以来非常心疼金信泳，预告可见她也哭了，李美珠也是……



《真正不错的人》结局就在下周一9月22日揭晓，香港观众深夜可锁定Viu。

