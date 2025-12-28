《黑白大厨2》「五万酱汁」傲娇主厨林盛根爆红！分享50kg炖排骨食谱引热议：警察会来关心吧？

Netflix 热门料理实境秀《黑白大厨：料理阶级战争》第二季进度迈入团体战，在众多顶尖大厨中，一位以豪迈风格与「傲娇」魅力圈粉无数的白汤匙主厨——林盛根，成为韩网讨论度最高的焦点。 他凭藉大批量烹饪的深厚功底与自豪的「五万种酱汁秘方」，在赛场上展现了化腐朽为神奇的魔力。

鱿鱼配甜瓜？ 「酱汁高手」豪迈出手化解危机

23 日公开的第 4 至 7 集「黑白团体战」中，大厨们要根据「命运之轮」（海报背景里的摩天轮）提供的食材组合展现厨艺，第一轮竟被要求「鱿鱼配甜瓜」，极其考验想像力。



林盛根主动负责冷盘酱汁，起初因态度极为自信/自诩「会做五万种酱汁」「15分钟就足够」，以及不看计量、「整瓶调料直接往盆里倒」的豪迈手法，一度引发队友担忧。 然而，他用出色的酱汁味道瞬间化解疑虑，最终带领白队以 66：34 的悬殊比分压倒性获胜。 因其「大众口味策略」与丰富的「大批量料理经验」，被一致誉为该轮获胜的最大功臣。



与侯德竹大师的「中年夫妻」CP 感

除了厨艺，林盛根与中餐传奇侯德竹大师的互动也成为焦点。 他在比赛中表现得非常随意，甚至「擅自」拿起侯大师的中式菜刀拍大蒜，吓得侯大师的弟子千尚铉（前青瓦台行政主厨）冷汗直流。

没想到，侯大师本人非但不介意，还默默在旁协助，并称赞他「很会用刀」。 林盛根事后也在 IG 幽默发文：「听说没看过《韩食大捷》的朋友会担心我是反派，哈哈，我可是拥有五万种酱汁秘方的高手！多谢侯大师照顾，菜刀也已经好好归还了！」两人的默契与反差萌被观众戏称为神似「中年夫妻」。



19岁当主厨：曾是偷偷练刀的「离家少年」

现年 58 岁、拥有 40 年资历的林盛根，其职业生涯本身就是一部传奇。 他国三时离家出走进入厨房，当学徒时会将烂掉的食材藏起来，并在凌晨偷偷使用主厨最顶级的刀具练习。 这种压缩睡眠、拼命练习的精神，让他早在 19 岁就坐上主厨位置。



韩国观众对林盛根并不陌生，2015年他参加 tvN 电视节目《韩食大捷3》，带领首尔队夺得总冠军，当时就凭开朗个性与全能实力斩获大批粉丝。 同时，林盛根拥有国家认证的「韩食调理技能长」资格，曾在2007年夺下「首尔国际料理竞赛」双冠王，还兼任世界厨师联合会（WACS）组织委员会执行委员。



震撼全网的食谱：家里用37kg的水，警察会找上门吧？

林盛根近期在直播大方分享独家「炖排骨」食谱，其「大批量」本色再度震撼网友。 食谱开头惊见「清水 37kg」，后续还要再加37kg的水，排骨用量高达 50kg，连砂糖都要 2kg。

网友纷纷留言哀号：「主厨敢教，我不敢学啊！」、「这是在浴缸里炖排骨吗？」、「不愧是经常做300人份量啊」、「如果我家突然用到 37kg 的水，警察大概会打电话来关心吧，问我是不是杀人了kkkk」



未来动向：新店进驻坡州，承诺「五万种料理」的满足

虽然曾经营的餐厅「松香」不幸因火灾停业，但林盛根透过YouTube、电视节目与调理包事业持续前进。 他也正式宣布，目前正准备在首尔附近的坡州市开设新餐厅，承诺将用「五万种料理」在口味上绝对满足大众。



▽《黑白大厨：料理阶级战争2》团体战精彩片段：



