韩网炸锅！韩国3传统美食上榜「全球最难吃食物」，引全民愤怒：松露也是土味啊

国际美食评鉴网站「Taste Atlas」最近公布了一份「世界最差食物100强」名单，结果竟然有多款韩国传统美食上榜，引发韩国网友一片哗然，直呼：「评审是不是忘了加酱料？」

这份争议名单中，韩国人日常吃的「麦芽糖（엿）」（第68位）、「豆芽饭（콩나물밥）」（第81位） 以及「煎豆腐饼（두부전）」（第84位） 通通榜上有名。 而韩国食物中「排名最高」的，是气味强烈的「魟鱼（홍어）」（第51位），对此韩国网友倒是相对淡定，表示：「这个味道特别，外国人吃不惯可以理解。」

但真正让韩国人炸锅的是——「麦芽糖、豆芽饭、豆腐饼这么普通的食物，到底哪里难吃了？」Taste Atlas 的「迷惑评价」：

麦芽糖（评分2.5）：网站介绍它是韩国传统甜点，由糯米、地瓜或玉米蒸制而成，有南瓜、芝麻、大麦等口味，固体当零食，液体可当糖浆。 韩网友吐槽：「这不就是我们童年的味道？ 哪里得罪你了？」



豆芽饭（评分2.4）：被描述为「豆芽与米一起煮的韩国传统拌饭」，网站还详列了可能加入的配料，如肉末、泡菜、大蒜、芝麻油，并称米饭会吸收豆芽「泥土般的香气」。 韩网友笑翻：「『泥土香气』是什么鬼？ 那松露也是泥土味啊！」



煎豆腐饼（评分2.5）：被介绍为「以豆腐为主，混合鸡蛋、面粉、葱、洋葱、胡萝卜碎煎制的传统煎饼」。



最让韩国人无法接受的是，Taste Atlas 在描述豆芽饭和豆腐饼时，都只简单提到「会搭配酱料食用」。 这让网友集体崩溃，强烈怀疑：「他们该不会是『没沾酱』就直接吃了吧？」，吐槽：「豆芽饭和豆腐饼的精髓就是搭配的酱油蘸料啊！只吃白饭和白饼当然没味道！」、「照这个逻辑，义大利面如果不加奶油或番茄酱，难道会好吃吗？」、「如果撇除酱料评分，全世界大部份料理都会不及格吧！」

面对争议，Taste Atlas 也补充说明，他们的排名是基於用户评分数据分析而来，并非「全球食物的最终结论」，主要目的是激发大家对传统食物的好奇与讨论。

看来这场「美食界的文化差异大战」还会继续延烧。 只能说下次评审们在尝试异国料理时，或许可以先问一句：「请问正确的吃法是？」免得再闹出「没沾酱的豆腐饼」这种让人哭笑不得的乌龙啦！

