《宇宙Marry Me?》为保住免费豪华别墅 展开90日爆笑浪漫假结婚大作战

为了一层免费豪宅，你可以去到几尽？由《上流寄生族》男星崔宇植伙拍《妈妈朋友的儿子》女星庭沼珉联手主演，全新浪漫喜剧《宇宙Marry Me?》将於10月10日Disney+ 独家上线，一场「假结婚保豪宅」的爆笑浪漫之旅，正式展开！

故事讲述最近与未婚夫分开的失婚设计师柳美里 (暂译) (庭沼珉 饰) 成功抽中了新婚彩票赢得一座豪华别墅，但必需证明自己婚姻快乐才可获得这份「大礼」。为保住这份专属「新婚夫妇」的礼物，美里情急之下向与前夫同名、韩国历史最悠久的面包店第四代继承人金宇宙 (崔宇植 饰)发出「假结婚」请求，为求向彩票委员会证明自己婚姻美满，符合资格领取这份礼物。然而，调查员一直潜伏於二人身边，「伪装夫妇」并不如想像般简单！



剧集由崔宇植 (《上流寄生族》、《杀人者的难堪》)饰演於家族面包店担任市场营销员的金宇宙；庭沼珉 (《妈妈朋友的儿子》、《还魂》) 饰演赢得豪华别墅新婚大奖的准新娘但却刚失婚不久的柳美里 (暂译)。制作班底有李荷娜 (《我们的新扎学堂》) 担任编剧，宋炫煜 (《恋慕》) 及黄仁焃担任导演。

