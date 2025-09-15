慷慨又暖心！Stray Kids Felix生日行善捐款2亿，助国内外儿童健康与教育

人气男团Stray Kids成员Felix在生日这天再度展现暖心本色！

据JYP娱乐15日消息，Felix在生日当天向三星首尔医院捐款1亿元，并向联合国儿童基金会（UNICEF）及世界宣明会（World Vision）各捐款5000万韩元，总计2亿韩元，用於支援儿童青少年患者的治疗费用、 老挝儿童营养与饮水卫生改善，以及家庭照护儿童支援计划等。



Felix表示：「因为各位粉丝一直以来不变的爱，我才能参与为国内外孩子们创造光明未来的公益活动，真的非常感动。 真心希望所有孩都能自由追梦。」

其实他去年生日也曾向UNICEF和世界宣明会捐款，而平日也透过各种善行回馈社会：曾两度向联合国儿童基金会捐赠共1亿5000万韩元，用於改善寮挝儿童的营养及饮水卫生问题，并亲自访问当地项目现场; 此外，Felix还曾於2023年2月提供叙利亚与土耳其大地震的紧急救援捐款，去年9月支持国内儿童援助计划，以及今年4月捐助庆尚道山火灾后复建工作。



此外，Felix将随Stray Kids在10月18、19日於仁川亚运主竞技场举行世界巡演「DOMINATE」安可场演出，为全球34个地区、共54场的史上最大规模世界巡演画下完美句点。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻