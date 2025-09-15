《真正不錯的人》局勢已定？艾菲爾鐵塔CP反轉又反轉，申東河霸氣私約金秀珍

戀綜《真正不錯的人》即將來到尾聲，除了河廷根和崔芝恩Love Line面臨崩盤外，「艾菲爾鐵塔CP」申東河和金秀珍的關係也非常受到矚目。

要說申東河和金秀珍的話，得先提河廷根和崔芝恩。最新一集EP.6，兩人又有了Drama情節，河廷根的舉止褒貶不一。河廷根把「崔芝恩拿掉手鍊」一事還放在心上，但在崔芝恩身體不舒服時又忍不住心疼，獨自驅車前往買藥品。回來時，他寫了紙條把藥和水欲拿給崔芝恩，卻當著大家的面，水杯重放在桌上的聲音嚇著所有人。



棚內看著影片的愛友們反應兩極，有人認為「他（河廷根）都買藥了為何不說清楚」、「大家都不清楚他們的關係，不該在眾人面前表現出來」，但也有人認為河廷根舉動很帥氣。韓國觀眾（摘自YouTube剪輯影片留言）則反應「再怎麼懊惱和煩躁也不能那樣，看得出來脾氣」、「還說是『真正不錯的人』顆顆」、「不能接婚，另一半一定要避開那樣的人」、「好像是要包裝感情所以言行不一，但如果是另一半會出大事的」……等等，對河廷根的態度都不以為然。

崔芝恩坦言時自己沒辦法承受河廷根各種公開示愛，更喜歡的是對方私下對她的關心。河廷根也對崔芝恩講出真心話，收回崔芝恩的手鍊並表示自己「已經沒什麼能做的了」，最後要她好好照顧身體。



崔芝恩和河廷根這條Love Line顯然已沒戲唱，那麼崔芝恩和申東河有機會了？申東河終於如願以償和崔芝恩約會，還聽她訴苦、和她一起喝酒，這在金秀珍眼裡可能不是那麼舒服，觀眾或許也開始認為申東河有機會在崔河之間趁虛而入了。然而……

申東河竟霸氣地在大家面前約走金秀珍，兩個人單獨在秘密小徑酌飲。申東河坦蕩地說自己「好像太多管閒事」，和崔芝恩彼此都沒有異性的感受，「我可以不用再跟芝恩約會，剩下的約會都可以跟妳約。」一句話直擊金秀珍的心。申東河更坦白自己剛剛有個舉動是怕金秀珍誤會：本來要上樓幫崔芝恩拿藥，但崔芝恩也走上來，他讓崔芝恩自己去了。金秀珍聽著聽著喜悅的表情也藏不住。



韓國觀眾部分表達理解申東河，說他只是像哥哥般放不下崔芝恩才幫忙罷了，也有部分人認為申東河沒有真正喜歡上誰，甚至有人解讀他的肢體語言像是把自己當「王者」，其實他才是整場戀綜的「狐狸」。金秀珍倒一致被認為是好人，希望她能幸福。

剩下的Love Line便比較模糊不清了，李多蕙公平地和對自己有興趣的金建遇和吳賢真約會，最後一天狀況會如何呢？得看今晚播出的新一集《真正不錯的人》了，香港觀眾可鎖定Viu深夜跟播。

